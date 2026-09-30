Con 9 millones de pesos: 5 autos usados que podés comprar hoy en el mercado

Comprar un vehículo en Argentina con un presupuesto de 9 millones de pesos es una meta alcanzable en el mercado de autos usados . En plataformas especializadas como deRuedas , existen diversos modelos de bajo costo de mantenimiento, repuestos económicos y excelente durabilidad ideales para el uso diario o el trabajo urbano.

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A la hora de buscar un vehículo con un presupuesto de 9 millones de pesos , la clave está en priorizar el estado mecánico , el kilometraje real y la disponibilidad de repuestos en el país. En sitios especializados como deRuedas , este rango de precio permite acceder a modelos fabricados entre 2010 y 2014 que destacan por su bajo consumo de combustible y su excelente reventa.

A continuación, repasamos las cinco mejores alternativas disponibles actualmente para comprar con este presupuesto:

El Volkswagen Gol es uno de los usados más buscados de la Argentina. La versión Trend, equipado con el probado motor 1.6 de 8 válvulas y 101 CV , destaca por su robustez estructural y la facilidad para conseguir repuestos en cualquier punto del país. Por un valor de 9 millones de pesos , se consiguen unidades en excelente estado de conservación.

Un verdadero clásico de las calles argentinas. Con su motor 1.4 naftero de 92 CV , el Chevrolet Classic ofrece un costo de mantenimiento imbatible y un andar ágil para la ciudad. Es una opción sumamente requerida tanto para uso familiar como para trabajar en aplicaciones de movilidad.

3. Renault Clio Mío (2013 - 2015)

Para quienes buscan un consumo extremadamente bajo, el Renault Clio Mío con motor 1.2 de 16v es una excelente alternativa. Su mecánica sencilla y su bajo peso permiten recorrer muchos kilómetros con muy poco combustible, convirtiéndolo en un primer auto ideal dentro de la plataforma deRuedas.

4. Fiat Palio / Uno Way (2011 - 2013)

El Fiat Palio con motor 1.4 Fire es reconocido por su confiabilidad mecánica y su cabina confortable. La versión Uno Way suma un despeje del suelo elevado que resulta muy práctico para circular por calles pozozas o de tierra sin dañar la suspensión.

5. Peugeot 207 Compact (2010 - 2012)

Si se prioriza el diseño, la calidad de terminaciones y un equipamiento más completo (aire acondicionado, dirección asistida y levantacristales eléctricos), el Peugeot 207 Compact es una alternativa muy atractiva en la franja de los 9 millones de pesos.

Consejos clave antes de transferir un auto usado

Antes de cerrar la operación en deRuedas o señar el vehículo, los especialistas recomiendan realizar las siguientes verificaciones fundamentales: