    • 30 de septiembre de 2026 - 08:23

    Con 9 millones de pesos: 5 autos usados que podés comprar hoy en el mercado

    Con un presupuesto de 9 millones de pesos, el mercado de autos usados ofrece opciones confiables como el Gol Trend, Corsa y Clio Mío.

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    Por Sofía Hache

    Comprar un vehículo en Argentina con un presupuesto de 9 millones de pesos es una meta alcanzable en el mercado de autos usados. En plataformas especializadas como deRuedas, existen diversos modelos de bajo costo de mantenimiento, repuestos económicos y excelente durabilidad ideales para el uso diario o el trabajo urbano.

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    Qué autos usados se consiguen con 9 millones de pesos en deRuedas

    A la hora de buscar un vehículo con un presupuesto de 9 millones de pesos, la clave está en priorizar el estado mecánico, el kilometraje real y la disponibilidad de repuestos en el país. En sitios especializados como deRuedas, este rango de precio permite acceder a modelos fabricados entre 2010 y 2014 que destacan por su bajo consumo de combustible y su excelente reventa.

    A continuación, repasamos las cinco mejores alternativas disponibles actualmente para comprar con este presupuesto:

    1. Volkswagen Gol (2011 - 2013)

    El Volkswagen Gol es uno de los usados más buscados de la Argentina. La versión Trend, equipado con el probado motor 1.6 de 8 válvulas y 101 CV, destaca por su robustez estructural y la facilidad para conseguir repuestos en cualquier punto del país. Por un valor de 9 millones de pesos, se consiguen unidades en excelente estado de conservación.

    2. Chevrolet Classic / Corsa (2012 - 2014)

    Un verdadero clásico de las calles argentinas. Con su motor 1.4 naftero de 92 CV, el Chevrolet Classic ofrece un costo de mantenimiento imbatible y un andar ágil para la ciudad. Es una opción sumamente requerida tanto para uso familiar como para trabajar en aplicaciones de movilidad.

    3. Renault Clio Mío (2013 - 2015)

    Para quienes buscan un consumo extremadamente bajo, el Renault Clio Mío con motor 1.2 de 16v es una excelente alternativa. Su mecánica sencilla y su bajo peso permiten recorrer muchos kilómetros con muy poco combustible, convirtiéndolo en un primer auto ideal dentro de la plataforma deRuedas.

    4. Fiat Palio / Uno Way (2011 - 2013)

    El Fiat Palio con motor 1.4 Fire es reconocido por su confiabilidad mecánica y su cabina confortable. La versión Uno Way suma un despeje del suelo elevado que resulta muy práctico para circular por calles pozozas o de tierra sin dañar la suspensión.

    5. Peugeot 207 Compact (2010 - 2012)

    Si se prioriza el diseño, la calidad de terminaciones y un equipamiento más completo (aire acondicionado, dirección asistida y levantacristales eléctricos), el Peugeot 207 Compact es una alternativa muy atractiva en la franja de los 9 millones de pesos.

    Consejos clave antes de transferir un auto usado

    Antes de cerrar la operación en deRuedas o señar el vehículo, los especialistas recomiendan realizar las siguientes verificaciones fundamentales:

    • Informe de dominio: Comprobar que el auto no posea embargos, inhibiciones ni deudas de patentes o multas.
    • Verificación policial: Constatar que los números de chasis y motor coincidan exactamente con la cédula de identificación del vehículo.
    • Revisión mecánica con escáner: Acudir con un mecánico de confianza para evaluar el estado de la suspensión, frenos, compresión de motor y desgaste de neumáticos.

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