No es repelente: el truco casero para espantar moscas y mosquitos con dos elementos de la cocina

Colocar vinagre y clavos de olor en la cocina actúa como un potente repelente ecológico que mantiene alejados a los insectos sin químicos.

Mantener la cocina libre de insectos molestos durante las épocas de calor es una tarea sencilla utilizando ingredientes de la alacena. Colocar vinagre y clavos de olor en la cocina permite elaborar un repelente ecológico muy efectivo que desorienta a las moscas y mosquitos por su aroma penetrante sin rociar insecticidas tóxicos.

Por qué el vinagre y clavos de olor en la cocina repelen a los insectos El secreto de esta preparación radica en la combinación del ácido acético presente en el vinagre blanco con el eugenol, un principio activo muy aromático concentrado en los clavos de olor. Esta mezcla genera un aroma insoportable para el sistema olfativo de moscas, mosquitos y hormigas.

El técnico en control de plagas ecológicas Hernán Gómez señaló: "Los insectos se guían por olores dulces o restos orgánicos. Aplicar vinagre y clavos de olor en la cocina bloquea los receptores olfativos de los mosquitos y crea un perímetro de protección natural totalmente seguro para niños y mascotas".

La receta del aromatizante y repelente casero paso a paso Para preparar este insecticida ecológico en spray o en recipientes abiertos, seguí estas indicaciones: