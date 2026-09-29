No es repelente: el truco casero para espantar moscas y mosquitos con dos elementos de la cocina

Mantener la cocina libre de insectos molestos durante las épocas de calor es una tarea sencilla utilizando ingredientes de la alacena. Colocar vinagre y clavos de olor en la cocina permite elaborar un repelente ecológico muy efectivo que desorienta a las moscas y mosquitos por su aroma penetrante sin rociar insecticidas tóxicos.
Por qué el vinagre y clavos de olor en la cocina repelen a los insectos
El secreto de esta preparación radica en la combinación del ácido acético presente en el vinagre blanco con el eugenol, un principio activo muy aromático concentrado en los clavos de olor. Esta mezcla genera un aroma insoportable para el sistema olfativo de moscas, mosquitos y hormigas.
El técnico en control de plagas ecológicas Hernán Gómez señaló: "Los insectos se guían por olores dulces o restos orgánicos. Aplicar vinagre y clavos de olor en la cocina bloquea los receptores olfativos de los mosquitos y crea un perímetro de protección natural totalmente seguro para niños y mascotas".
La receta del aromatizante y repelente casero paso a paso
Para preparar este insecticida ecológico en spray o en recipientes abiertos, seguí estas indicaciones:
- Infusión concentrada: Herví 1 cucharadita de clavos de olor en una taza de agua durante 5 minutos y dejá enfriar.
- Mezcla con vinagre: Colá el líquido e incorporá 1 taza de vinagre blanco de alcohol.
- Puntos estratégicos: Colocá la preparación en un atomizador o verté el contenido en pequeños cuencos cerca de ventanas, tachos de basura o sobre la mesada.
"Es una solución limpia, económica y muy efectiva para mantener la casa desinfectada y libre de plagas", afirmó Gómez.