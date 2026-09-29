    • 29 de septiembre de 2026 - 10:37

    Tras ponerte tres cucharadas de aloe vera y romero en el pelo, eliminarás la caspa y frenarás la caída

    Mezclar aloe vera y romero en el pelo estimula los folículos pilosos, combate la caspa y devuelve el brillo natural de forma ecológica.

    Tras ponerte tres cucharadas de aloe vera y romero en el pelo, se eliminará la caspa y frenará la caída.

    Tras ponerte tres cucharadas de aloe vera y romero en el pelo, se eliminará la caspa y frenará la caída.

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    Por Sofía Hache

    Combatir la descamación del cuero cabelludo y fortalecer la fibra capilar es posible con una fórmula botánica muy potente. Combinar aloe vera y romero en el pelo permite elaborar una mascarilla natural que elimina los hongos causantes de la caspa y estimula la circulación sanguínea para acelerar el crecimiento del pelo.

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    La acción combinada del aloe vera y romero en el cabello para la salud capilar

    El gel de sábila o aloe vera es rico en vitaminas A, C y E, minerales y enzimas proteolíticas que eliminan las células muertas de los poros del cuero cabelludo. Por su parte, el romero aporta ácido rosmarínico y antioxidantes que actúan como vasodilatadores estimulando el flujo sanguíneo hacia la raíz.

    El dermatólogo especialista en salud capilar Dr. Javier Fernández explicó: "Utilizar aloe vera y romero en el cabello une las propiedades antisépticas e hidratantes de la sábila con el efecto tónico del romero. Esta sinergia calma el picor, frena el hongo Malassezia y fortalece los folículos debilitados".

    Preparación de la mascarilla capilar purificante

    Para elaborar este tratamiento revitalizante en casa, se necesitan pocos minutos:

    • Extracción del gel: Extraé 3 cucharadas de gel fresco de aloe vera de una penca limpia.
    • Infusión concentrada: Prepará un té de romero hirviendo 2 ramas frescas en media taza de agua durante 10 minutos.
    • Mezcla y aplicación: Integrá ambos ingredientes e introducí el tónico en un atomizador.
    • Masaje y enjuague: Aplicá sobre las raíces dando un suave masaje circular, dejá actuar 30 minutos y lavá con tu champú habitual.

    "Se recomienda usarlo dos veces por semana para ver resultados visibles en brillo y fortaleza", concluyó el médico.

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