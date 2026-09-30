    • 30 de septiembre de 2026 - 11:54

    Con un ajuste en la Smart TV: el truco en el control remoto para mejorar la calidad de imagen sin pagar más

    Realizar un ajuste en la Smart TV ayuda a desactivar el procesamiento de movimiento artificial y disfrutar de colores reales.

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    Por Sofía Hache

    Realizar un cambio en la configuración de pantalla es el truco para realizar un ajuste en la Smart TV y transformar la experiencia visual en el hogar. Desactivar el procesamiento de movimiento artificial elimina el molesto efecto 'telenovela' y devuelve la textura cinematográfica original a tus películas.

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    Cómo desactivar el efecto telenovela y las sugerencias del calibrador audiovisual

    La mayoría de los televidentes desconoce que las pantallas modernas vienen de fábrica con modos de exhibición saturados diseñados para llamar la atención en las tiendas comerciales. Funciones conocidas como Auto Motion Plus, TruMotion o Motionflow insertan fotogramas artificiales que aceleran la imagen de forma antinatural.

    El calibrador de video profesional Lucas Méndez detalló los pasos para corregir este parámetro desde la comodidad del sillón: "Ingresando al menú de imagen y seleccionando el modo 'Cine', 'Película' o 'Filmmaker Mode', el televisor apaga los filtros agresivos. Este ajuste en la Smart TV respeta los fotogramas originales pensados por el director de cine".

    Asimismo, Méndez recomienda reducir el nivel de nitidez artificial a cero o valores bajos, ya que un exceso de este filtro genera bordes blancos indeseados alrededor de las personas y objetos en movimiento.

    Ajuste de brillo y temperatura de color según la iluminación

    Para ambientes oscuros, configurar la temperatura de color en 'Cálido 2' o 'Cálido' ofrece tonos de piel naturales y evita el cansancio visual derivado de las luces azules intensas.

    "Un televisor bien configurado no solo se ve infinitamente mejor, sino que además consume menos energía eléctrica al no forzar el panel retroiluminado", concluyó el especialista.

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