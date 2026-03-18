    • 18 de marzo de 2026 - 14:33

    Conmoción: colapsó un puente por donde llevaban un ataúd, el cadáver cayó al río y todo quedó filmado

    El derrumbe generó momentos de pánico y conmoción entre los presentes. Afortunadamente, no se registraron heridos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de tensión y conmoción se vivieron en Cajamarca, Perú, cuando un puente por donde pasaba un cortejo fúnebre se derrumbó y todos los que lo atravesaban cayeron al agua, incluido el cajón que llevaba al difunto.

    Leé además

    El hermanito de 3 años caminaba solo por la calle, mientras su hermano mayor estaba en su casa, también sin la supervisión de algún adulto. 

    Conmoción en Pocito: hallaron a un nene de 3 y a su hermano de 10 años solos
    conmocion por un error con el cuerpo de marcelo araujo tras su muerte

    Conmoción por un error con el cuerpo de Marcelo Araujo tras su muerte

    Según se pudo observar en un video que se viralizó rápidamente por las redes sociales, el paso -hecho de madera y cañas- estaba frágil por las intensas lluvias registradas en esa zona del país. Aunque el hecho despertó preocupación, afortunadamente no se registraron heridos.

    Tras el incidente, testigos confirmaron que el puente presentaba un estado de deterioro, agravado por la humedad y la acción continua del agua acumulada.

    De acuerdo con el relato de los presentes, la infraestructura, de tipo provisional y fabricada con materiales precarios, no estaba diseñada para soportar el tránsito de varias personas simultáneamente, menos en condiciones meteorológicas adversas.

    La región de Cajamarca permanece bajo alerta naranja (nivel alto de riesgo), lo que implica peligro absoluto. Se recomienda a los ciudadanos que sigan las medidas de precaución informadas por el Gobierno, en conjunto con la Cruz Roja.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La muerte de la influencer causó conmoción en las redes y sus miles de seguidores.

    Conmoción por la muerte de una influencer de 23 años: le atribuyen las causas de su muerte a una "brujería"

    Una mujer apareció desnuda a la orilla de un río y dijo que fue abusada. 

    Apareció una mujer desnuda al lado del río: dijo que la abusaron

    Conmoción por la muerte de Dana Flores: el accidente que sacudió a dos provincias

    Conmoción por la muerte de Dana Flores: el accidente que sacudió a dos provincias

    Viral: Ale Ceberio cantaba en vivo en un streaming de San Juan y ¿la conductora quedó expuesta por no saberse la letra?

    Viral: Ale Ceberio cantaba en vivo en un streaming de San Juan y ¿la conductora quedó expuesta por no saberse la letra?