    • 2 de junio de 2026 - 13:22

    Conmoción por la muerte de un matrimonio y su hijo de 9 años en brutal choque

    El accidente destruyó por completo a una familia.

    Conmoción por la muerte de un matrimonio y su hijo de 9 años en brutal choque

    Conmoción por la muerte de un matrimonio y su hijo de 9 años en brutal choque

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    Una tragedia vial ocurrida el domingo por la noche sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de Palo Blanco (Tucumán), dejó como saldo la muerte de un matrimonio y su hijo de 9 años.

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    Las víctimas mayores de edad fueron identificadas como Damián Quaino y Florencia De Carlo, quienes fallecieron en el acto, mientras que el niño murió horas después en un centro asistencial al que había sido trasladado de urgencia.

    El siniestro se produjo cuando la camioneta en la que viajaba la familia impactó contra la parte trasera de un camión cañero. Como consecuencia de la violencia del choque, los padres perdieron la vida en el lugar.

    En tanto, una niña de 2 años, también integrante de la familia, sobrevivió al accidente y permanece internada bajo observación médica.

    La noticia generó una profunda conmoción en la ciudad de La Cocha, donde la familia era ampliamente conocida. A medida que se conocieron los detalles del hecho, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y acompañamiento para los seres queridos de las víctimas.

    Amigos, familiares, vecinos y conocidos expresaron su dolor por una pérdida que enluta a toda la comunidad cochense.

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