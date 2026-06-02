Conmoción por la muerte de un estudiante de 15 años en un accidente de tránsito

Una profunda conmoción sacude a la ciudad de Sumampa tras el trágico siniestro vial ocurrido en el barrio Tronco Quemado, en donde una estudiante de 15 años perdió la vida al chocar contra un automóvil mientras iba en moto con su hermano.

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El luctuoso hecho se registró alrededor de las 12.50 sobre avenida Eva Perón, dejó como saldo la muerte de Zaira Lorena Escobedo y heridas graves en su hermano menor —Matías, de 14 años— quienes colisionaron con un automóvil, informó El Liberal.

El accidente es investigado por personal de la Comisaría N° 33. Por causas que son materia de investigación, la motocicleta Corven Energy 110cc —en la que circulaban los hermanos— impactó con un Renault 12.

A causa del brutal impacto, las víctimas resultaron con lesiones de consideración y fueron asistidas de urgencia por personal médico. De inmediato se montó un operativo sanitario para trasladar a Zaira al Hospital Regional.

Según consta en el informe policial los adolescentes fueron trasladados al nosocomio local para recibir atención médica. Sin embargo, el cuadro de Zaira se agravó debido a las graves lesiones sufridas durante el impacto.

La médica de turno dispuso la derivación inmediata de la adolescente —estudiante de segundo ño "C" de la Escuela de Comercio "General Martín Miguel de Güemes", de Sumampa— al Hospital Regional de la ciudad Capital, pero lamentablemente falleció durante el traslado como consecuencia de las complicaciones derivadas del accidente.

La noticia causó un fuerte impacto entre familiares, vecinos y allegados de la víctima, quien residía junto con su familia en pasaje Domingo Bravo, del barrio 11 de Noviembre de Sumampa. Mientras tanto, su hermano Matías permanece bajo asistencia médica recuperándose de las lesiones sufridas en el choque.

Por otra parte, el conductor del automóvil, identificado como Julio César Casanova, de 71 años y domiciliado en el barrio 11 de Noviembre de Sumampa, fue demorado por disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.

El fiscal Ángel Belloumini ordenó el traslado del cuerpo de la adolescente a la Morgue Judicial, para ser sometido a autopsia. Además, dispuso que realicen el test de alcoholemia al conductor del Renault 12.

Peritos de Criminalística realizaron trabajos de fotografía y planimetría en el lugar del choque. Más tarde ambos vehículos fueron secuestrados preventivamente. Extraoficialmente se supo que ninguno de los dos menores llevaba colocado el casco protector.