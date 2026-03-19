Conmoción en la televisión: inesperada muerte de la conductora de un histórico programa

El mundo de la televisión despide a una figura querida. Tenía 74 años. Hay conmoción por su inesperada muerte.

Tristeza en el ámbito jurídico por el fallecimiento de un conocido abogado.

Hay conmoción en el mundo del entretenimiento, que despide a una de sus estrellas más queridas. Kiki Shepard, famosa por su rol como copresentadora en el mítico programa musical estadounidense Showtime at the Apollo, murió a los 74 años. El portal de noticias TMZ confirmó la triste novedad a través del entorno de la artista.

Su representante LaShirl Smith reveló que la actriz sufrió un infarto masivo en la ciudad de Los Ángeles el día lunes. Sobre el impacto de la noticia, la vocera sumó detalles y aseguró que su partida "fue completamente inesperada".

Embed One of my favorite Kiki Shepard memories is her turning up to Kirk Franklin “Stomp”.



She was partying down on the side of that stage. And she’s usually back stage during the performances.



She said nah this one’s my jam! pic.twitter.com/ogHTjt40q2 — CalQuin (@GimmieABeat) March 17, 2026 Su trayectoria La conductora se convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores entre los años 1987 y 2002. En esa etapa, compartió el icónico escenario de Harlem junto a Steve Harvey y ayudó a impulsar la carrera de nuevos talentos musicales.

image Conmoción en la televisión: murió a los 74 años la conductora de un histórico programa. Su trayectoria profesional también abarca apariciones en exitosas series de televisión como A Different World, Baywatch, NYPD Blue y Grey's Anatomy. A su vez, construyó una sólida carrera teatral en Broadway con participaciones en obras como Bubbling Brown Sugar y Porgy and Bess.