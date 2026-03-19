    • 19 de marzo de 2026 - 11:13

    Conmoción en la televisión: inesperada muerte de la conductora de un histórico programa

    El mundo de la televisión despide a una figura querida. Tenía 74 años. Hay conmoción por su inesperada muerte.

    Tristeza en el ámbito jurídico por el fallecimiento de un conocido abogado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hay conmoción en el mundo del entretenimiento, que despide a una de sus estrellas más queridas. Kiki Shepard, famosa por su rol como copresentadora en el mítico programa musical estadounidense Showtime at the Apollo, murió a los 74 años. El portal de noticias TMZ confirmó la triste novedad a través del entorno de la artista.

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    Su representante LaShirl Smith reveló que la actriz sufrió un infarto masivo en la ciudad de Los Ángeles el día lunes. Sobre el impacto de la noticia, la vocera sumó detalles y aseguró que su partida "fue completamente inesperada".

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    Su trayectoria

    La conductora se convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores entre los años 1987 y 2002. En esa etapa, compartió el icónico escenario de Harlem junto a Steve Harvey y ayudó a impulsar la carrera de nuevos talentos musicales.

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    Conmoci&oacute;n en la televisi&oacute;n: muri&oacute; a los 74 a&ntilde;os la conductora de un hist&oacute;rico programa.

    Conmoción en la televisión: murió a los 74 años la conductora de un histórico programa.

    Su trayectoria profesional también abarca apariciones en exitosas series de televisión como A Different World, Baywatch, NYPD Blue y Grey's Anatomy. A su vez, construyó una sólida carrera teatral en Broadway con participaciones en obras como Bubbling Brown Sugar y Porgy and Bess.

    Antes de su salto a la fama en la televisión, la artista dio sus primeros pasos como bailarina profesional a principios de la década de 1970. En esa época, recorrió el mundo con su talento y formó parte de la D.C. Repertory Dance Company.

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