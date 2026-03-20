Conmoción por una influencer que transmitía en vivo dijo que se sentía mal y murió minutos después: el video

La influencer Sister Wang Zha comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza hasta que finalmente perdió el conocimiento. Cuál fue la causa de su fallecimiento.

Sister Wang Zha hacía transmisiones de ventas online durante varias horas por día y dormía muy poco, en algunos casos apenas cuatro horas. (Foto: People)

La influencer china Wang Yefei, conocida en redes como “Sister Wang Zha”, murió a los 39 años luego de sufrir una descompensación mientras hacía una transmisión en vivo. Hay conmoción por su muerte.

El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo en la provincia de Shanxi, cuando, en pleno directo, empezó a quejarse de un fuerte dolor en la cabeza y el cuello, dijo que se sentía mal y pidió ayuda antes de desplomarse frente a la cámara.

Yefei fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero murió a los pocos minutos de ingresar. Los médicos confirmaron que la causa de su fallecimiento fue una hemorragia en el tronco encefálico, un tipo de accidente cerebrovascular muy grave que compromete funciones vitales en cuestión de minutos.

Embed Çin’de yayn yapan ünlü fenomen Wang Yefei (39), canl yaynda beyin kanamas geçirerek hayatn kaybetti.



• Yefei’nin günde ortalama 11 saat yayn yapt ve düzensiz uyuduu örenildi. pic.twitter.com/7ygLt1w6cq — ahin Özkan (@sahinozkan0) March 16, 2026 En la tranmisión, se la ve angustiada, llevándose las manos a la cabeza mientras pide asistencia, hasta que pierde el conocimiento.

Las personas de su entorno aseguraron que la influencer no tenía enfermedades diagnosticadas, aunque sí sufría dolores de cabeza frecuentes que solía calmar con analgésicos y sin hacerse controles médicos.