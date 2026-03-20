    • 20 de marzo de 2026 - 17:26

    Conmoción por una influencer que transmitía en vivo dijo que se sentía mal y murió minutos después: el video

    La influencer Sister Wang Zha comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza hasta que finalmente perdió el conocimiento. Cuál fue la causa de su fallecimiento.

    Sister Wang Zha hacía transmisiones de ventas online durante varias horas por día y dormía muy poco, en algunos casos apenas cuatro horas. (Foto: People)

    Sister Wang Zha hacía transmisiones de ventas online durante varias horas por día y dormía muy poco, en algunos casos apenas cuatro horas. (Foto: People)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La influencer china Wang Yefei, conocida en redes como “Sister Wang Zha”, murió a los 39 años luego de sufrir una descompensación mientras hacía una transmisión en vivo. Hay conmoción por su muerte.

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    El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo en la provincia de Shanxi, cuando, en pleno directo, empezó a quejarse de un fuerte dolor en la cabeza y el cuello, dijo que se sentía mal y pidió ayuda antes de desplomarse frente a la cámara.

    Yefei fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero murió a los pocos minutos de ingresar. Los médicos confirmaron que la causa de su fallecimiento fue una hemorragia en el tronco encefálico, un tipo de accidente cerebrovascular muy grave que compromete funciones vitales en cuestión de minutos.

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    En la tranmisión, se la ve angustiada, llevándose las manos a la cabeza mientras pide asistencia, hasta que pierde el conocimiento.

    Las personas de su entorno aseguraron que la influencer no tenía enfermedades diagnosticadas, aunque sí sufría dolores de cabeza frecuentes que solía calmar con analgésicos y sin hacerse controles médicos.

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    En la tranmisi&oacute;n, se la ve angustiada, llev&aacute;ndose las manos a la cabeza mientras pide asistencia, hasta que pierde el conocimiento. (Foto: The Indian Times)

    En la tranmisión, se la ve angustiada, llevándose las manos a la cabeza mientras pide asistencia, hasta que pierde el conocimiento. (Foto: The Indian Times)

    Tras esta situación, también salió a la luz el ritmo de trabajo que llevaba. Hacía transmisiones de ventas online durante varias horas por día y dormía muy poco, en algunos casos apenas cuatro horas.

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