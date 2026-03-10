10 de marzo de 2026 - 10:14

El bebé de una famosa se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo

La querida animadora infantil habló del episodio que dejó en shock a la familia. Cómo está el nene y qué medida tomó tras el accidente.

Muni Seligmann contó que su bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Muni Seligmann dejó atónitos a sus seguidores con una historia sobre Vicente, su bebé. Contó que se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo, aunque no tuvo desplazamiento.

“Me enteré que es más común de lo que uno cree, pero eso no te alivia el dolor ni la preocupación”, explicó sobre la lesión, y dijo que ahora el nene usa un casquito blando para evitar más golpes mientras juega.

“La neurocirujana nos dijo que tenemos que tener mucho cuidado. Esto tarda de tres a seis meses en soldarse solo“, señaló.

image
Muni junto a su familia. (Foto: instagram/soymuni)

Cómo fue el accidente en el que el bebé de Muni Seligmann se fracturó el cráneo

La ex Rebelde Way y Floricienta dio detalles de la caída de Vicente. “Mi chiquito de 10 meses se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto. Escuché el estruendo y fui corriendo. No se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte pero lloró mucho sin parar", relató.

En otro fragmento del video que compartió en Instagram, comentó que le sintió un huevo al tocarle la cabecita, por lo que no dudó en ir corriendo al consultorio de su pediatra.

image
Los dos hijos de Muni Seligmann. (Foto: instagram/soymuni)

“De ahí nos mandó a hacer una tomografía y cuando nos dieron los resultados era fractura de cráneo, sin desplazamiento. Nos tuvimos que trasladar en ambulancia a un lugar que se llama Fundación Hospitalaria, el cual no conocía pero lo recomiendo. Estuvimos tres noches internados en observación“, concluyó.

Vicente nació a principios de mayo de 2025. “Te amamos hijo. Estamos desbordados de emoción. Alto parto. Pensé que no iba a poder, pero se pudo. Nos estamos conociendo y procesando lo vivido”, escribió la querida animadora infantil en las redes junto a la primera foto del pequeño.

image
Muni present&oacute; a Vicente, su segundo hijo, en mayo de 2025. (Foto: instagram/soymuni)

Muni había contado que le costó quedar embarazada: “La maternidad fue muy fuerte. Parí sin anestesia y ahí me di cuenta del poder que tenía. Con mi marido somos un re equipo. Sin él no podría haber encarado mi proyecto de Soy Muni. Empecé a delegar y acá estoy. Somos 50 y 50″.

