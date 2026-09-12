    • 12 de septiembre de 2026 - 21:33

    El divertido mapa viral que rebautiza a las provincias argentinas según sus pueblos más insólitos

    Un creador digital viralizó un mapa federal donde cada provincia argentina adopta el nombre de su localidad más curiosa e insólita. El diseño desató risas y un intenso debate en las redes sobre los nombres más bizarros de la geografía nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una ingeniosa creación federal se viralizó en las redes sociales y desató una ola de comentarios y risas entre los usuarios. El artista digital @kowal_art ideó y compartió un mapa de la Argentina completamente modificado, donde cada una de las 24 jurisdicciones adopta el nombre de su localidad real más curiosa, insólita o divertida.

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    La iniciativa propone una mirada lúdica y federal sobre la geografía del país, sacando a la luz nombres de parajes, pueblos y comunas que habitualmente pasan desapercibidos en los mapas tradicionales, pero que acaparan toda la atención por su originalidad lingüística.

    De agua hedionda en San Juan a los rincones más insólitos

    En este nuevo atlas federal, provincias tradicionales pasan a llamarse según sus puntos geográficos más llamativos. Como el caso de San Juan la provincia pasaría a rebautizarse directamente como Agua Hedionda, marcando el tono pintoresco que recorre todo el diseño.

    El mapa recopila decenas de denominaciones que despiertan asombro, ternura o una sonrisa inmediata, recorriendo desde el norte cordillerano hasta la Patagonia profunda. Aunque el autor no reveló el listado completo de los 24 elegidos, el posteo generó un debate inmediato en las redes sociales, donde los internautas comenzaron a proponer sus propias localidades candidatas para cada provincia, compitiendo por cuál rincón es el más bizarro de la Argentina.

    Lejos de los nombres históricos o de próceres que pueblan habitualmente los mapas oficiales, esta propuesta artística demuestra que la verdadera identidad federal también se esconde en los rincones más recónditos y creativos de nuestra geografía.

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