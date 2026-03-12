12 de marzo de 2026 - 10:19

El regalo que Marley le llevó a Milenka desde San Juan: lo eligió Vicky Xipolitakis

Marley compartió el momento en redes sociales tras su paso por la provincia para grabar un programa especial de Por el Mundo.

El regalo que Marley le llevó a Milenka desde San Juan: lo eligió Vicky Xipolitakis.

El regalo que Marley le llevó a Milenka desde San Juan: lo eligió Vicky Xipolitakis.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Tras su paso por San Juan, el conductor Marley compartió en redes sociales un tierno momento familiar: el reencuentro con su hija Milenka y el regalo que le llevó desde la provincia, elegido nada menos que por Vicky Xipolitakis.

Leé además

Marley y Vicky Xipolitakis visitaron el Teatro del Bicentenario, incluido en el itinerario de lugares que visitarán en San Juan para hacer un programa especial de Por el Mundo.

Marley y Vicky Xipolitakis recorren San Juan para hacer un programa especial de 'Por el Mundo' en la provincia

Por Fabiana Juarez
la nueva lista de multimillonarios de forbes 2026: quienes son las personas mas ricas del mundo

La nueva lista de multimillonarios de Forbes 2026: quiénes son las personas más ricas del mundo

El video fue grabado en su casa en Buenos Aires, donde el conductor le entrega a la pequeña una muñeca interactiva que compraron durante la visita a territorio sanjuanino.

“Te traje un regalo, gracias a la tía Vicky Xipolitakis que ayudó para traer el regalo para Milenka”, dice Marley en el clip mientras la niña se prepara para abrir el paquete.

Una muñeca que baila y hace “ojitos”

Al descubrir el obsequio, Milenka observa con curiosidad la muñeca, que además de moverse también baila y hace gestos con los ojos.

“¿Cómo la vas a llamar?”, le pregunta Marley mientras le muestra cómo funciona.

Luego agrega con entusiasmo: “Se mueve y baila…”.

En el video se ve cómo el juguete comienza a moverse y el conductor celebra entre risas: “¡Está bailando!”.

En otro momento, Marley compara el peinado del juguete con el de su hija: “Tiene las mismas colitas que vos, está peinada igual que vos”.

Finalmente, Milenka se va a jugar con su nueva muñeca mientras su papá sigue alentándola y celebrando el momento.

Embed

La visita de Marley y Vicky a San Juan

El regalo surgió durante la visita que Marley y Vicky realizaron a San Juan para grabar un programa especial de Por el Mundo.

Durante su estadía recorrieron varios puntos turísticos de la provincia, entre ellos la Casa de Sarmiento, el Convento de Santo Domingo, la Catedral de San Juan y la Plaza 25 de Mayo.

También visitaron el Teatro del Bicentenario, además de otros destinos turísticos como Anchipurac, el Dique Punta Negra, el Autódromo El Villicum, las Termas de Pismanta y la Pampa El Leoncito.

marley2

Según adelantó Marley, el especial dedicado a San Juan se emitirá durante este mes por Telefe.

Mientras tanto, el video del reencuentro con Milenka —y el regalo elegido por Vicky— ya comenzó a circular entre sus seguidores y sumó miles de reacciones en redes sociales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Muni Seligmann contó que su bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo.

El bebé de una famosa se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo

el insolito accidente de franco colapinto en china: choco una lancha durante un paseo por un rio

El insólito accidente de Franco Colapinto en China: chocó una lancha durante un paseo por un río

La celebración por el Día Internacional de la Mujer terminó opacada por una polémica en Misiones, donde se entregaron escobas, baldes y escurridores en un evento organizado por la municipalidad de Colonia Aurora.

Polémica en Misiones: una municipalidad regaló baldes y escobas en el Día de la Mujer

¿tienen algun jugador feo en el equipo?, la broma de donald trump a rodrigo de paul

"¿Tienen algún jugador feo en el equipo?", la broma de Donald Trump a Rodrigo de Paul