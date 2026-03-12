El regalo que Marley le llevó a Milenka desde San Juan: lo eligió Vicky Xipolitakis.

Tras su paso por San Juan , el conductor Marley compartió en redes sociales un tierno momento familiar: el reencuentro con su hija Milenka y el regalo que le llevó desde la provincia, elegido nada menos que por Vicky Xipolitakis .

El video fue grabado en su casa en Buenos Aires , donde el conductor le entrega a la pequeña una muñeca interactiva que compraron durante la visita a territorio sanjuanino.

“Te traje un regalo, gracias a la tía Vicky Xipolitakis que ayudó para traer el regalo para Milenka”, dice Marley en el clip mientras la niña se prepara para abrir el paquete.

Al descubrir el obsequio, Milenka observa con curiosidad la muñeca, que además de moverse también baila y hace gestos con los ojos.

“¿Cómo la vas a llamar?”, le pregunta Marley mientras le muestra cómo funciona.

Luego agrega con entusiasmo: “Se mueve y baila…”.

En el video se ve cómo el juguete comienza a moverse y el conductor celebra entre risas: “¡Está bailando!”.

En otro momento, Marley compara el peinado del juguete con el de su hija: “Tiene las mismas colitas que vos, está peinada igual que vos”.

Finalmente, Milenka se va a jugar con su nueva muñeca mientras su papá sigue alentándola y celebrando el momento.

La visita de Marley y Vicky a San Juan

El regalo surgió durante la visita que Marley y Vicky realizaron a San Juan para grabar un programa especial de Por el Mundo.

Durante su estadía recorrieron varios puntos turísticos de la provincia, entre ellos la Casa de Sarmiento, el Convento de Santo Domingo, la Catedral de San Juan y la Plaza 25 de Mayo.

También visitaron el Teatro del Bicentenario, además de otros destinos turísticos como Anchipurac, el Dique Punta Negra, el Autódromo El Villicum, las Termas de Pismanta y la Pampa El Leoncito.

Según adelantó Marley, el especial dedicado a San Juan se emitirá durante este mes por Telefe.

Mientras tanto, el video del reencuentro con Milenka —y el regalo elegido por Vicky— ya comenzó a circular entre sus seguidores y sumó miles de reacciones en redes sociales.