Es argentino, fue al Mundial 2026 para ser voluntario, mostró la indumentaria que le dieron y se hizo viral

Valentín, seleccionado como voluntario en las sedes de Miami, mostró cómo es el kit que la máxima entidad del fútbol le entregó.

En cada partido del Mundial 2026, cientos de voluntarios cumplen un rol fundamentan en la colaboración de la logística y organización de los encuentros. Un argentino que fue seleccionado por la FIFA mostró cómo es la indumentaria que utiliza para ir a los estadios.

Valentín compartió un video en su cuenta de TikTok en el que mostró lo que recibió de parte de la FIFA para ser voluntario del Mundial 2026. “Vamos a ir de arriba hacia abajo”, comentó, mientras comenzaba a sacar de la bolsa la indumentaria.

Lo primero que reveló fueron las cuatro remeras verdes oficiales. “Muy fachera”, señaló. Luego, exhibió la campera oficial del Mundial. “Lo más fachero de todo el uniforme”, aseguró.

Instantes después, mostró la riñonera de gran tamaño. “Cuando la fui a buscar me dijeron: ‘Tomá el canguro’”, contó entre risas. “¿Qué canguro? ¿Salta la riñonera?”, bromeó. Por último, “la frutilla del postre”: un par de zapatillas Adidas oficiales.