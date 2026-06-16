¿Humedad de las paredes? El truco casero para eliminarla con un solo ingrediente

Un usuario de TikTok compartió una receta simple y fácil para solucionar el molesto problema de las paredes con humedad.

La humedad es un problema simple y común que suele estar presente en la mayoría de los hogares, aunque es un gran peligro para la estabilidad de las paredes y la salud de quienes habitan esos lugares. La cuenta @homeflipdeco, que acumula más de 48 mil seguidores en la plataforma, se especializa en ofrecer recomendaciones, trucos y consejos prácticos sobre limpieza, organización y decoración.

Ella compartió el truco casero "definitivo" para eliminar esa molesta entidad en el hogar. Se trata de un par de acciones sencillas que solucionarán la preocupación de las personas en sus viviendas.

El paso a paso para dejar de tener humedad en las paredes En un video que ya supera el millón y medio de visualizaciones y acumula más de 23 mil “me gusta”, una creadora de contenido en TikTok explica de manera clara cómo combatir la humedad en las paredes de forma duradera. Su secreto es el uso de un impermeabilizante cementicio llamado CR 65, de la marca Ceresit, reconocido por su eficacia en trabajos de restauración. La sencillez de la explicación y los buenos resultados del método despertaron un gran interés en quienes buscan soluciones prácticas para el hogar.

Esta propuesta se volvió tendencia porque ofrece un paso a paso accesible y con resultados comprobados. Con los materiales correctos y un poco de dedicación, es posible recuperar por completo paredes afectadas por el agua que asciende desde los cimientos. Para muchos usuarios, se convirtió en una alternativa confiable frente a los tratamientos costosos o poco efectivos.