La receta viral de cebolla con manteca que todos están probando en Tiktok

En los últimos días, TikTokvolvió a marcar tendencia con una receta tan simple como sorprendente: una cebolla al horno con manteca que conquistó a miles de usuarios por su sabor y facilidad de preparación . El fenómeno no tardó en expandirse y ya son muchos los creadores de contenido que se animaron a replicarla, mostrando sus resultados en redes sociales.

Una de las que se sumó a esta tendencia fue Luchi Patrone, ex participante de Gran Hermano y actual integrante del stream de Telefe, quien compartió el paso a paso de este plato que, pese a su sencillez, promete un resultado sabroso y reconfortante.

La receta tiene como protagonista a un ingrediente: la cebolla. Sin embargo, el secreto está en cómo se cocina. El primer paso consiste en retirar una pequeña parte del centro para generar un hueco donde se coloca un trozo generoso de manteca . Ese será el corazón del sabor durante la cocción.

Luego llega el momento de condimentar. Entre las opciones más elegidas aparecen el pimentón, la sal, la pimienta y el ajo en polvo , aunque cada cocinero puede sumar especias a gusto. Algunos incluso agregan un chorrito de aceite de oliva para intensificar el resultado final.

Uno de los pasos clave, y que no puede omitirse, es envolver la cebolla en papel aluminio. Este detalle permite que el calor se concentre y que los jugos naturales no se pierdan, logrando una cocción uniforme. Una vez lista, se lleva al horno o a una freidora de aire durante aproximadamente 50 minutos.

El punto justo se reconoce fácilmente: la cebolla debe estar tierna al pincharla con un tenedor y su centro debe moverse ligeramente. Además, las capas internas adquieren un tono caramelizado que potencia su dulzura natural. En caso de que aún esté firme, se recomienda volver a cubrirla y cocinarla unos minutos más.

Al momento de servir, se retira la capa exterior y se consumen las capas internas, que quedan suaves, jugosas y llenas de sabor. Un truco que recomiendan quienes ya probaron la receta es volcar sobre la cebolla todo el jugo que queda en el papel aluminio, ya que concentra gran parte del gusto.

Lo que comenzó como un video más en redes sociales rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. La combinación de pocos ingredientes, una preparación sencilla y un resultado atractivo hizo que esta receta de cebolla con manteca se gane un lugar en cocinas de todo el mundo. Una muestra más de cómo las plataformas digitales pueden transformar lo cotidiano en tendencia.