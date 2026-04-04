Messi, Cristiano, Mbappé y Vinícius, juntos en publicidad de Lego

El video forma parte del anuncio de nueve sets de Lego con motivo del Mundial 2026, con los cuatro futbolistas como protagonistas.

El anuncio muestra a los cuatro futbolistas sentados en una mesa redonda, mientras uno por uno compite para terminar de construir una representación de la Copa del Mundo, hasta que finalmente son superados por un niño con un buzo azul, que coloca la última pieza: una figura suya sosteniendo el trofeo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) La empresa danesa y los protagonistas publicaron el video acompañado de una foto que los muestra en el proceso de armar la figura, acompañado del texto: "Increíble. Icónico. Heroico. Pero suficiente sobre nuestro set de Lego".

Con este video, Lego presentó una nueva colección de siete sets para construir en base a cuatro de las figuras más convocantes del torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, además de uno que refleja el logo de la competencia y otro que homenajea a la selección estadounidense.