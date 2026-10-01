No tirés la cáscara de la papa porque te sirve para sacar el sarro de la pava eléctrica sin usar químicos

El sarro acumulado en el fondo de los electrodomésticos altera el sabor del agua y reduce la eficiencia energética. Un ingenioso truco de cocina que utiliza desechos orgánicos permite sacar el sarro de la pava eléctrica sin recurrir a desincrustantes industriales abrasivos que dejan residuos químicos en tus infusiones.
El secreto del almidón para sacar el sarro de la pava eléctrica y los consejos del técnico
El agua de red contiene minerales disueltos como calcio y magnesio que, al someterse a altas temperaturas de ebullición repetidas, cristalizan y se adhieren a las placas de acero inoxidable. Esta costra blanca o amarillenta no solo vuelve más lenta la ebullición, aumentando el consumo de luz, sino que también degrada el sabor del mate, té o café.
El técnico en electrodomésticos Esteban Varela explica el funcionamiento de este método casero: "La cáscara de papa libera almidón y ácidos orgánicos débiles al hervir. El almidón encapsula las partículas de carbonato de calcio desprendidas, evitando que vuelvan a fijarse al metal del recipiente".
Instrucciones para la limpieza sin esfuerzo
- Preparación de insumos: Lavar bien las cáscaras de 2 papas medianas para quitar la tierra residual y colocarlas en el interior del jarro.
- Ciclo de hervido: Llenar la pava con agua hasta cubrir la franja de sarro visible y activar el encendido automático hasta que rompa el hervor.
- Reposo y desprendimiento: Dejar enfriar la mezcla con las cáscaras adentro durante 30 minutos. Se observará cómo las placas de sarro se ablandan y se despegan solas.
- Enjuague final: Desechar el contenido y pasar una esponja suave sin refregar. Enjuagar dos veces con agua limpia antes de volver a usar.
Este truco no deja olores fuertes a vinagre ni químicos en el electrodoméstico, convirtiéndose en la solución ideal para mantener la pava reluciente e higiénica sin gastar un solo peso.