No tirés la cáscara de la papa porque te sirve para sacar el sarro de la pava eléctrica sin usar químicos

Aprovechar la cáscara de papa en agua hirviendo es un truco ecológico para sacar el sarro de la pava eléctrica en minutos.

El sarro acumulado en el fondo de los electrodomésticos altera el sabor del agua y reduce la eficiencia energética. Un ingenioso truco de cocina que utiliza desechos orgánicos permite sacar el sarro de la pava eléctrica sin recurrir a desincrustantes industriales abrasivos que dejan residuos químicos en tus infusiones.

El secreto del almidón para sacar el sarro de la pava eléctrica y los consejos del técnico El agua de red contiene minerales disueltos como calcio y magnesio que, al someterse a altas temperaturas de ebullición repetidas, cristalizan y se adhieren a las placas de acero inoxidable. Esta costra blanca o amarillenta no solo vuelve más lenta la ebullición, aumentando el consumo de luz, sino que también degrada el sabor del mate, té o café.

El técnico en electrodomésticos Esteban Varela explica el funcionamiento de este método casero: "La cáscara de papa libera almidón y ácidos orgánicos débiles al hervir. El almidón encapsula las partículas de carbonato de calcio desprendidas, evitando que vuelvan a fijarse al metal del recipiente".