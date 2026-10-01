Cómo limpiar la grasa de la campana de la cocina con agua hirviendo, bicarbonato y sin raspar

El agua hirviendo con bicarbonato desprende la mugre acumulada para limpiar la grasa de la campana de la cocina fácilmente.

La grasa vaporizada que se adhiere a los filtros metálicos de la cocina es una de las suciedades más difíciles de remover. Un procedimiento sencillo utilizando la ebullición permite limpiar la grasa de la campana de la cocina sin necesidad de refregar con viranas ni rayar el acero inoxidable.

Paso a paso para limpiar la grasa de la campana de la cocina y el aval de los técnicos Al cocinar fritos o salteados, los vapores grasos son succionados por la campana extractor y se condensan sobre las rejillas de malla metálica. Si no se higienizan con frecuencia, esta capa de aceite se endurece y obstruye la capacidad de tracción del motor, aumentando el ruido y el riesgo de cortocircuitos.

El técnico especialista en gastronomía Rodrigo Paz advierte sobre el peligro de la falta de mantenimiento: "La grasa acumulada en los filtros es altamente inflamable. Sumergir las rejillas en agua a alta temperatura con agentes alcalinos disuelve los lípidos pegajosos por saponificación sin arruinar el aluminio".