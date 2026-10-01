Cómo limpiar la grasa de la campana de la cocina con agua hirviendo, bicarbonato y sin raspar

La grasa vaporizada que se adhiere a los filtros metálicos de la cocina es una de las suciedades más difíciles de remover. Un procedimiento sencillo utilizando la ebullición permite limpiar la grasa de la campana de la cocina sin necesidad de refregar con viranas ni rayar el acero inoxidable.
Paso a paso para limpiar la grasa de la campana de la cocina y el aval de los técnicos
Al cocinar fritos o salteados, los vapores grasos son succionados por la campana extractor y se condensan sobre las rejillas de malla metálica. Si no se higienizan con frecuencia, esta capa de aceite se endurece y obstruye la capacidad de tracción del motor, aumentando el ruido y el riesgo de cortocircuitos.
El técnico especialista en gastronomía Rodrigo Paz advierte sobre el peligro de la falta de mantenimiento: "La grasa acumulada en los filtros es altamente inflamable. Sumergir las rejillas en agua a alta temperatura con agentes alcalinos disuelve los lípidos pegajosos por saponificación sin arruinar el aluminio".
Método de inmersión sin refregar
- Desmontaje seguro: Retirar las rejillas metálicas de la campana desconectando previamente el aparato de la red eléctrica.
- Baño desengrasante: Colocar los filtros dentro de la bacha de la cocina o una asadera grande. Espolvorear media taza de bicarbonato de sodio sobre toda la superficie.
- Ebullición directa: Verter 1 taza de agua hirviendo combinada con un chorrito de detergente concentrado hasta cubrir las mallas por completo.
- Reposo y aclarado: Dejar actuar durante 20 minutos. Verás cómo la grasa se desprende sola flotando en el agua. Enjuagar con abundante agua tibia y secar bien antes de reinstalar.
Aplicar este truco cada dos meses garantiza que el extractor trabaje liviano, purifique el aire de la cocina de forma eficiente y mantenga el ambiente libre de olores desagradables.