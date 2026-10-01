Con jabón blanco y bicarbonato: el truco casero para blanquear las zapatillas de tela sin dañarlas

Mantener el calzado impecable sin arruinar las fibras textiles es posible con insumos económicos de la alacena. Un sencillo truco casero a base de jabón neutro y bicarbonato de sodio permite blanquear las zapatillas de tela devolviéndoles su color blanco original sin desgastar las costuras ni provocar manchas amarillentas.
El paso a paso para blanquear las zapatillas de tela y las recomendaciones de la química textil
El calzado blanco se volvió un básico infaltable en el guardarropa urbano, pero el uso diario en la calle, el polvo y el roce con el asfalto suelen alterar su tono rápidamente. Muchas personas recurren a la lavandina para recuperar la blancura, ignorando que el cloro reacciona con la cola de pegamento de la suela y deja cercos amarillentos irreversibles.
Para lograr una limpieza profunda y segura, la especialista en química textil Laura Soria explica la efectividad de combinar jabón blanco de lavar con bicarbonato: "El jabón neutro actúa sobre la tensión superficial desprendiendo la grasa y el hollín adherido, mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave y un blanqueador óptico natural que no daña el algodón ni el poliéster".
Paso a paso para la preparación casera
- Mezcla inicial: En un recipiente, rallar 2 cucharadas de jabón blanco de lavar y mezclarlas con 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y un chorrito de agua tibia hasta formar una pasta cremosa.
- Aplicación localizada: Con la ayuda de un cepillo de dientes en desuso de cerdas suaves, frotar la pasta en círculos sobre las zonas con manchas o suciedad acumulada.
- Reposo estratégico: Dejar actuar la preparación sobre el calzado durante 15 minutos bajo la sombra para permitir que los componentes penetren en el tejido.
- Enjuague y secado: Retirar la pasta con un paño de microfibra húmedo. Para el secado, la experta enfatiza colocar papel de cocina absorbente dentro y fuera de la calzado: "El papel absorbe la humedad residual hacia afuera e impide que el agua deposite minerales en la tela durante la evaporación".
Siguiendo esta técnica dos veces al mes, tus zapatillas mantendrán un aspecto impecable como el primer día, extendiendo su vida útil y cuidando el presupuesto del hogar.