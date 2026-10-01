Con jabón blanco y bicarbonato: el truco casero para blanquear las zapatillas de tela sin dañarlas

Mantener el calzado impecable sin arruinar las fibras textiles es posible con insumos económicos de la alacena. Un sencillo truco casero a base de jabón neutro y bicarbonato de sodio permite blanquear las zapatillas de tela devolviéndoles su color blanco original sin desgastar las costuras ni provocar manchas amarillentas.

El paso a paso para blanquear las zapatillas de tela y las recomendaciones de la química textil El calzado blanco se volvió un básico infaltable en el guardarropa urbano, pero el uso diario en la calle, el polvo y el roce con el asfalto suelen alterar su tono rápidamente. Muchas personas recurren a la lavandina para recuperar la blancura, ignorando que el cloro reacciona con la cola de pegamento de la suela y deja cercos amarillentos irreversibles.

Para lograr una limpieza profunda y segura, la especialista en química textil Laura Soria explica la efectividad de combinar jabón blanco de lavar con bicarbonato: "El jabón neutro actúa sobre la tensión superficial desprendiendo la grasa y el hollín adherido, mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave y un blanqueador óptico natural que no daña el algodón ni el poliéster".