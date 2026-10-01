    • 1 de octubre de 2026 - 11:32

    Solución para destapar la cañería de la bacha de la cocina con sal y vinagre caliente

    Combinar sal gruesa y vinagre hirviendo es el truco más efectivo para destapar la cañería de la bacha de la cocina sin químicos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La acumulación de restos de comida y grasas en el desagüe de la cocina suele provocar obstrucciones molestas y malos olores. Un método casero a base de insumos cotidianos permite destapar la cañería de la bacha de forma ecológica, disolviendo los tapones orgánicos sin dañar los caños de PVC ni contratar plomeros.

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    Cómo aplicar el preparado para destapar la cañería de la bacha y la opinión del especialista

    Vertir grasas líquidas o restos de aceite por el sifón de la pileta de la cocina provoca que, al enfriarse, se forme una película adherente en las paredes internas de los caños. Con los días, los pequeños sedimentos de comida quedan atrapados en esa capa hasta obstruir por completo el paso del agua.

    El especialista en mantenimiento e instalaciones sanitarias Hernán Gómez señala por qué los productos químicos drásticos no siempre son la mejor opción: "Los destapacañerías industriales a base de soda cáustica generan reacciones térmicas muy elevadas que pueden deformar los caños plásticos del sifón. La combinación de sal gruesa, bicarbonato y vinagre genera una fricción mecánica que arrastra la grasa sin corroer el material".

    Procedimiento seguro en 4 pasos

    • Desagote inicial: Retirar el agua estancada de la pileta para que los ingredientes ingresen directamente al sifón.
    • Volcado de sólidos: Arrojar por la rejilla 1 taza de sal gruesa mezclada con media taza de bicarbonato de sodio. La sal actúa como agente abrasivo en el interior del tubo.
    • Reacción efervescente: Verter lentamente 1 taza de vinagre blanco hirviendo. La mezcla comenzará a hacer espuma, aflojando la materia orgánica pegada a las paredes.
    • Lavado final: Dejar reposar durante 20 minutos y verter una pava entera de agua hirviendo para arrastrar todos los residuos hacia la red general.

    Realizar este mantenimiento preventivo una vez al mes evita la proliferación de bacterias, elimina los malos olores que retornan por la rejilla y mantiene el flujo de agua libre en la cocina.

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