    • 1 de octubre de 2026 - 12:18

    ¿Recuperar muebles de madera rayados en minutos? Hacelo con 2 cucharadas de aceite de oliva y limón

    Mezclar aceite de oliva y jugo de limón ayuda a disimular marcas y recuperar muebles de madera rayados de forma natural.

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    Por Sofía Hache

    El uso diario y los roces accidentales suelen dejar marcas visibles en mesas, sillas y escritorios del hogar. Una simple preparación casera con productos culinarios permite recuperar muebles de madera rayados hidratando las vetas profundas y devolviendo el brillo original a las superficies sin gastar en barnices caros.

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    La fórmula casera para recuperar muebles de madera rayados según los restauradores

    Los muebles de madera aportan calidez a los ambientes, pero sufren continuamente el impacto de llaves, platos, adornos o garras de mascotas. Cuando la raya es superficial y solo afectó la capa de cera o laca, no es necesario lijar ni contratar un carpintero para solucionar el problema.

    El maestro restaurador de muebles Damián Varela destaca el equilibrio de esta antigua receta de taller: "El aceite de oliva penetra en la fibra seca nutriéndola e igualando el tono oscuro de la veta, mientras que el ácido cítrico del limón remueve la suciedad incrustada y ayuda a que el aceite se fije al poro de la madera".

    Aplicación correcta para un acabado impecable

    • Limpieza previa: Pasar un paño seco para eliminar todo el polvo acumulado sobre la superficie a tratar.
    • Elaboración del bálsamo: En un frasco pequeño, mezclar 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen con 1 cucharada de jugo de limón colado. Agitar enérgicamente para emulsionar.
    • Frotado enérgico: Embeber la punta de un paño de algodón suave en la mezcla y frotar siguiendo el sentido de la veta sobre las rayaduras.
    • Lustrado final: Dejar absorber durante 10 minutos y pasar un paño seco de microfibra para retirar cualquier exceso y sacar brillo.

    Con esta técnica simple, la madera recupera su elasticidad, las rayas superficiales desaparecen a la vista y la mesa vuelve a lucir como nueva con un aroma fresco y natural.

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