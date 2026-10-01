    • 1 de octubre de 2026 - 13:30

    ¿Talco para bebés para sacar manchas de aceite de la ropa? Sí, las saca al instante

    Aplicar talco sobre la prenda absorbe los lípidos y permite sacar manchas de aceite de la ropa antes del lavado habitual.

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    Por Sofía Hache

    Las salpicaduras de aceite durante la cocina son uno de los accidentes más temidos al lavar prendas delicadas. Un polvo de uso cotidiano actúa como una esponja microscópica para sacar manchas de aceite de la ropa evitando que el lípido penetre profundamente en los hilos de la tela.

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    Cómo aplicar el talco para sacar manchas de aceite de la ropa y el consejo del lavadero

    Cenar fuera de casa o preparar un salteado rápido puede terminar con una gota de aceite sobre nuestra remera o pantalón favorito. Intentar lavar la mancha directamente con agua fría solo logra que el aceite repele el líquido y se fije con mayor fuerza a la trama textil.

    La especialista en cuidado textil Mariana Soria explica la importancia de actuar rápido con polvos absorbentes: "El talco para bebés o la fécula de maíz tienen una capacidad de absorción capilar altísima. Si se coloca inmediatamente sobre la mancha fresca, el polvo chupa el aceite líquido atrapándolo en la superficie antes de que se seque".

    Paso a paso para salvar tu prenda

    • Absorción previa: Con un papel absorbente, presionar suavemente sobre la gota de aceite sin refregar para no extender el cerco.
    • Cobertura con talco: Cubrir la mancha por completo con 1 cucharada abundante de talco para bebés o fécula.
    • Tiempo de fijación: Dejar actuar durante 30 minutos para que las partículas finas absorban todo el componente graso.
    • Cepillado y lavado: Retirar el polvo seco con un cepillo suave. Aplicar una gota de detergente lavavajillas líquido sobre la zona y lavar la prenda en el lavarropas con agua tibia.

    Gracias a este procedimiento simple, las manchas de aceite más difíciles salen a la primera lavada sin dejar sombras oscuras ni arruinar las telas más finas.

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