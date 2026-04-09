    • 9 de abril de 2026 - 21:47

    Persecución policial: violento choque tras intento fallido de detener al sospechoso

    Una intensa persecución policial terminó con un choque violento en Jurupa Valley, California, tras el fallido uso de un dispositivo especial para frenar al conductor.

    La persecución policial terminó con un violento choque tras un fallido intento de frenado.

    La persecución policial terminó con un violento choque tras un fallido intento de frenado.

    Foto:

    Una persecución policial de casi una hora en el Inland Empire tuvo un desenlace dramático en Jurupa Valley, donde un conductor a bordo de un Cadillac protagonizó una fuga que culminó en un fuerte impacto contra un muro, tras un intento fallido de las autoridades por detenerlo con un dispositivo especial.

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    El hecho se desarrolló en los condados de Riverside y San Bernardino, donde el sospechoso evadió a las autoridades durante varios kilómetros. La persecución alcanzó un punto crítico en la intersección de Bellegrave Avenue y Etiwanda Avenue, cerca de una escuela secundaria, donde se produjo un tenso enfrentamiento con múltiples patrullas.

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    Intento fallido y pérdida de control

    Durante el operativo, agentes del Departamento del Alguacil intentaron desplegar un dispositivo tipo “agarre”, diseñado para engancharse en las ruedas traseras del vehículo y detener la fuga. Sin embargo, el mecanismo no logró activarse correctamente.

    Tras pasar sobre una tira de clavos, el conductor perdió el control del automóvil y cruzó varios carriles a gran velocidad, generando una situación de alto riesgo para otros vehículos y peatones en la zona.

    Impacto y nuevo enfrentamiento

    El episodio culminó cuando el Cadillac se estrelló de frente contra un muro de concreto ubicado detrás de una vivienda, lo que provocó importantes daños en la parte frontal del vehículo y la destrucción total del parabrisas.

    Luego del choque, se inició un nuevo operativo de seguridad con la participación de un vehículo blindado y varias unidades policiales que rodearon al sospechoso, extendiendo la tensión en la escena.

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