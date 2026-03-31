    • 31 de marzo de 2026 - 10:21

    Por qué no se deben usar clavos ni martillos el Viernes Santo

    Tradición, respeto y prácticas actuales que explican por qué evitar clavos y martillos en el día del recuerdo de la Pasión.

    Martillo y clavos.

    Martillo y clavos.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la tradición cristiana popular, evitar usar clavos y martillos en el Viernes Santo forma parte de un rito de respeto hacia la Pasión de Cristo. Esta costumbre, extendida en barrios y pueblos, combina sentido religioso con prácticas culturales que buscan simbolizar recogimiento y memoria, sin necesariamente implicar prohibiciones canónicas estrictas.

    Leé además

    Durante Semana Santa la comunidad católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

    Tradición y fe: ¿cuáles son y qué significan los ritos de Semana Santa?
    Horóscopo

    Los 3 signos del zodíaco que tendrán mala suerte en Semana Santa 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Origen y sentido de no usar clavos ni martillos en Viernes Santo

    El origen mezcla historia y folclore: el martillo y el clavo remiten al acto de la crucifixión, por eso muchas familias optan por abstenerse durante el Viernes Santo. Para algunos, evitar esas herramientas es una forma de solidaridad simbólica; para otros, una creencia heredada que previene supuesta mala suerte o desgracias domésticas.

    Desde la Iglesia, las posturas suelen ser explicativas: no existe un mandato litúrgico que prohíba clavos o martillos, pero el espíritu del Viernes Santo invita al recogimiento y a evitar ruidos innecesarios. Sacerdotes y catequistas suelen recomendar actos de plegaria o meditación en lugar de tareas ruidosas, por respeto a la conmemoración.

    Además hay motivos prácticos: en zonas urbanas, obras o arreglos con martillo molestan a vecinos que participan de oficios y vigilias. Algunas municipalidades incluso desalientan ruidos fuertes en horarios litúrgicos, y comercios y ferreterías promocionan alternativas para tareas urgentes que no impliquen golpes o trabajos contundentes durante ese día en comunidades religiosas.

    Consejos y alternativas para no usar clavos ni martillos en Viernes Santo

    Las prácticas varían por región: en el interior del país pueden aparecer rituales locales que prohíben incluso arreglos mínimos, mientras que en las grandes ciudades la costumbre es menos marcada. Cada familia decide según creencias y respeto: para muchos, evitar clavos es acto de piedad; para otros, simple tradición sin mayor carga doctrinal.

    En resumen, la recomendación más común es privilegiar el silencio y la memoria durante el Viernes Santo: evitar clavos y martillos no es tanto una ley como un gesto de respeto que convoca a la reflexión. En barrios y comunidades, la decisión responde al deseo de acompañar simbólicamente el recuerdo de la Pasión.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Robot.

    [VIDEO] Robot humanoide se salió de control y golpeó a un niño en la cara

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Jesús

    Así se vería Jesús si estuviera en Semana Santa 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Eutanasia: en qué consiste la muerte digna, la alternativa que es legal en Argentina

    Qué es y en qué consiste la "muerte digna", la alternativa a la eutanasia que es legal en Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un docente golpeó a un estudiante libertario.

    [VIDEO] Un docente agredió a un grupo de estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús

    Por Redacción Diario de Cuyo