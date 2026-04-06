Una familia de EEUU le preguntó a la IA el mejor lugar "para estar lejos de Trump": cuál fue la respuesta

El chatbot les dijo dónde iban a sentirse mejor para escapar del ambiente que se vive en su país y finalmente se mudaron y decidieron comprar una casa.

Una familia tomó una drástica decisión: dejar Estados Unidos en medio del clima político actual y empezar de cero en otra parte del mundo. Lo llamativo es que el destino no lo eligieron al azar, sino con ayuda de la inteligencia artificial.

Ashley Anne O’Brien, residente de Cocoa Beach, en el Estado de Florida (sudeste del país), resolvió mudarse junto a su familia a la localidad de Torquay, en el sudoeste del Reino Unido, tras consultar al ChatGPT, que le recomendó esa ciudad como uno de los mejores lugares para vivir fuera de Estados Unidos.

La mujer explicó que su intención también es que sus hijos, Daisy, de 13 años, y Mitchell, de 15, puedan vivir lejos de la situación de su país, que se volvió “insostenible” durante el gobierno de Donald Trump.

Ante la gran cantidad de opciones para emigrar, Ashley decidió recurrir a la tecnología. Escribió en ChatGPT los intereses familiares (una ciudad turística, cercanía al mar, clima templado y servicios como teatro y tenis) y la IA le devolvió la opción británica.

El proyecto va más allá de la mudanza Pero el proyecto va más allá de una mudanza. La familia sueña con iniciar una nueva vida al frente de un alojamiento tipo bed and breakfast. “Nos encantaría hacernos cargo de uno: mi marido podría preparar el desayuno inglés completo y yo dedicarme a hornear pan, galletas y muffins de arándanos. Sería una vida totalmente distinta y hermosa”, expresó.