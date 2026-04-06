    • 6 de abril de 2026 - 08:51

    Una familia de EEUU le preguntó a la IA el mejor lugar "para estar lejos de Trump": cuál fue la respuesta

    El chatbot les dijo dónde iban a sentirse mejor para escapar del ambiente que se vive en su país y finalmente se mudaron y decidieron comprar una casa.

    Familia de EEUU.

    Familia de EEUU.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una familia tomó una drástica decisión: dejar Estados Unidos en medio del clima político actual y empezar de cero en otra parte del mundo. Lo llamativo es que el destino no lo eligieron al azar, sino con ayuda de la inteligencia artificial.

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    Ashley Anne O’Brien, residente de Cocoa Beach, en el Estado de Florida (sudeste del país), resolvió mudarse junto a su familia a la localidad de Torquay, en el sudoeste del Reino Unido, tras consultar al ChatGPT, que le recomendó esa ciudad como uno de los mejores lugares para vivir fuera de Estados Unidos.

    La mujer explicó que su intención también es que sus hijos, Daisy, de 13 años, y Mitchell, de 15, puedan vivir lejos de la situación de su país, que se volvió “insostenible” durante el gobierno de Donald Trump.

    Ante la gran cantidad de opciones para emigrar, Ashley decidió recurrir a la tecnología. Escribió en ChatGPT los intereses familiares (una ciudad turística, cercanía al mar, clima templado y servicios como teatro y tenis) y la IA le devolvió la opción británica.

    El proyecto va más allá de la mudanza

    Pero el proyecto va más allá de una mudanza. La familia sueña con iniciar una nueva vida al frente de un alojamiento tipo bed and breakfast. “Nos encantaría hacernos cargo de uno: mi marido podría preparar el desayuno inglés completo y yo dedicarme a hornear pan, galletas y muffins de arándanos. Sería una vida totalmente distinta y hermosa”, expresó.

    La decisión también está atravesada por el bienestar emocional. Ashley confesó que en Estados Unidos se sentía “ansiosa todo el tiempo” y que busca para sus hijos una vida más tranquila. En ese sentido, remarcó que distintos acontecimientos políticos y sociales recientes terminaron de convencerlos de dar el paso definitivo.

    “Solo quiero respirar, quiero que mis hijos se preocupen por los chismes, los malos cortes de pelo y los deportes, no por los simulacros de tiroteos en la escuela. Quiero que todo sea normal”, dijo la mujer.

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