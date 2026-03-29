    • 29 de marzo de 2026 - 20:01

    [VIDEO] Robot humanoide se salió de control y golpeó a un niño en la cara

    El dispositivo implicado pertenece a la empresa Unitree Robotics, que ya ha tenido otros problemas similares.

    Robot.

    Robot.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un espectáculo de tecnología terminó en controversia en China cuando un robot humanoide golpeó accidentalmente a un niño durante una demostración en vivo. El episodio, registrado en la provincia de Shaanxi, generó un debate inmediato sobre la seguridad y la convivencia cotidiana con autómatas en espacios públicos.

    Leé además

    Jesús

    Así se vería Jesús si estuviera en Semana Santa 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Eutanasia: en qué consiste la muerte digna, la alternativa que es legal en Argentina

    Qué es y en qué consiste la "muerte digna", la alternativa a la eutanasia que es legal en Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales, multiplicaron las críticas y bromas, mientras el caso se sumó a una serie de situaciones recientes protagonizadas por robots en distintas partes del mundo.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JPAFS/status/2036997818699919855&partner=&hide_thread=false

    Cómo fue el golpe del robot al niño

    La exhibición, prevista como una muestra de avances en robótica, se salió de control cuando el robot, identificado como un modelo G1 de Unitree Robotics, ejecutaba una coreografía ante el público.

    El autómata, de 35 kilogramos de peso y vendido por alrededor de USD 13.500, giró inesperadamente hacia la primera fila y con uno de sus brazos extendidos golpeó a un niño en la cara, y rozó la de otro que estaba cerca.

    El momento quedó grabado en video y, de inmediato, personal de apoyo intervino para alejar la máquina, mientras se escuchaban los llantos del menor y los asistentes reaccionaban con preocupación.

    WhatsApp Image 2026-03-29 at 19.51.14

    Reacciones en redes sociales y debate sobre el uso de robots

    El impacto del incidente se trasladó rápidamente a internet. Usuarios de distintas plataformas comentaron la escena, expresando desde alarma hasta sarcasmo. Entre las frases más replicadas destacaron: “Un robot humanoide que golpea a un niño. Sí, todavía estamos lejos del uso cotidiano de estas máquinas, sin control alguno” y “El golpe de un objeto metálico duele mucho”.

    Quedó evidente la inquietud sobre los riesgos que implica la integración de robots en rutinas humanas, especialmente cuando se trata de modelos diseñados para la interacción directa.

    Algunos comentarios optaron por el humor, ironizando sobre una supuesta “rebelión de los robots” que comenzaría con incidentes menores. “Las rebeliones robóticas empiezan con pequeños golpes, todo para insensibilizar a los humanos”, escribió un usuario en tono de broma. Sin embargo, la preocupación de fondo se mantuvo: la falta de mecanismos de seguridad robustos y la posibilidad de que errores de programación o fallas mecánicas generen daños reales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Un docente golpeó a un estudiante libertario.

    [VIDEO] Un docente agredió a un grupo de estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús

    Por Redacción Diario de Cuyo
    martin cirio sufrio un brote en la piel y se saco fotos impactantes

    Martín Cirio sufrió un brote en la piel y se sacó fotos impactantes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    video: una boxeadora de 19 anos quedo en coma tras sufrir un impactante ko

    Video: una boxeadora de 19 años quedó en coma tras sufrir un impactante KO

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Luna Rosa.

    Luna Rosa 2026: cuándo y cómo ver el fenómeno astronómico en Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo