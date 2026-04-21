    • 21 de abril de 2026 - 13:52

    Viral: pareja fue a una parrilla porteña, pagó $299.200 y mostró el ticket

    Un ticket viral desató un fuerte debate en redes: una pareja cenó en la exclusiva parrilla Don Julio de Palermo y pagó casi 300 mil pesos con descuento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una pareja compartió un ticket viral tras visitar una reconocida parrilla ubicada en el barrio porteño de Palermo. La experiencia gastronómica premium abrió un intenso debate en las redes sociales sobre los precios actuales, ya que terminaron pagando casi 300 mil pesos por una cena para dos personas.

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    Viral: qué comieron y cuánto costó cada plato

    Según el detalle de la cuenta, los clientes abonaron $12.000 por los dos cubiertos y $18.000 por dos botellas de agua sin gas. Como entrada clásica, optaron por unas deliciosasmollejas que costaron $105.000. Para acompañar, sumaron una copa de vino tinto (Mini schistos Positi) valuada en $54.000 y una infaltable ensalada mixta de $23.000.

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    Ticket: los cortes principales y el gran total a pagar

    Sin contar las promociones, el consumo bruto de la mesa alcanzaba los $374.000. Sin embargo, el local les aplicó un generoso descuento del 20% (equivalente a $74.800 a favor), dejando el ticket final en unos impactantes $299.200. Esta abultada cifra refleja claramente el posicionamiento y la demanda internacional que posee la prestigiosa parrilla porteña.

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