En San Juan se dicta más horas de clases que la media nacional, pero se pierde un promedio de 30 días al año

“En Argentina los estudiantes faltan a la escuela alrededor de 30 días por año”. Esa es la conclusión del último informe de Argentinos por la Educación, titulado “Tiempo escolar: evidencia internacional y diagnóstico para la Argentina” elaborado por Cecilia Veleda (CIPPEC), Tomás Besada y Martín Nistal. Sin embargo, en San Juan se dictan más horas de clases que la media nacional, un dato no menor.

Los datos se obtienen tras los cuestionarios de las Pruebas Aprender y las PISA, además de otras fuentes consultadas para la elaboración del informe. En Argentina la planificación del tiempo escolar presenta variaciones conforme la jurisdicción, siendo el promedio nacional para el 2024 de 850 horas. En base a ello, solo 7 provincias se ubicaron por encima de ese valor, entre ellas San Juan.

Tanto la cantidad de días como las horas que se pasan en las instituciones inciden en el aprendizaje. Tomando la media nacional, junto a San Juan se ubican CABA, Chaco, Córdoba, La Pampa, Catamarca, Jujuy.

El dato se obtienes en base a los calendarios escolares de cada jurisdicción y el Relevamiento Anual. Si se observa el gráfico, incluso se puede determinar que en San Juan hubo un incremento en las horas que se dictaban antes del 2020 y las que se registraron cuatro años después.

image Celeste 2020 (pre pandemia) - Naranja 2024. Gráfico de Argentinos por la Educación

Un detalle no menor es que a partir del 2022 en la provincia comenzó a implementarse en las escuelas primarias el programa “1hs+”, que implica sumar una hora más al dictado de clases para reforzar contenidos en Lengua y Matemática, superando las 200 instituciones de educación pública que contaban con la modalidad. Sin duda esa hora extra incidió en los datos dejando a San Juan por encima de la media nacional.

“En Argentina los estudiantes pierden más de un mes de clases al año”

Pese a que se dicte una hora más de clases en la provincia como en otras jurisdicciones, varios son los factores que inciden a la hora de sacar un balance al calendario escolar anual y observar la cantidad de días que se perdieron de clases.

El informe de Argentinos por la Educación señala que, a lo largo de toda la educación primaria, los estudiantes pierden un promedio de 195 días de clases, es decir, una pérdida aproximada de un año competo en todo el transcurso de la primaria. “El ausentismo de los estudiantes y docentes, las malas condiciones de las escuelas y el incumplimiento de los calendarios escolares agravan la pérdida del tiempo en la escuela en el país. A su vez, la falta de sistemas de monitoreo y de datos públicos a nivel nacional impide dimensionar con precisión el problema y obstaculiza el diseño de políticas focalizadas”, indican.

Es importante aclarar que la estimación realizada es en base a los datos publicados por CABA, Provincia de Buenos Aires y Mendoza, donde los calendarios establecen un promedio de 185 días de clases al año, aunque el alumno pierde un aproximado de 30 días.

En el caso de San Juan, tal como se mencionó en un informe anterior, en el nivel secundario se registra que tres de cada diez alumnos faltaron al menos 15 veces al año. Con relación a la pérdida en el nivel primario, al no haber datos públicos no fueron incluidos en el informe de Argentinos por la Educación.

Al ausentismo estudiantil se suma el ausentismo docente, un factor más que importante, tomando en consideración las jornadas de paro de actividades, que afectan de lleno al dictado de clases. En este marco, en 2024 el promedio nacional de paro docente fue de 13 días. Rio Negro (25), Santa Cruz (23) y Santa Fe (23) registraron los periodos más largos de protestas que impactaron en las aulas; mientras que Formosa, Santiago del Estero, San Luis y Tucumán presentaron los más bajos, con 6 días cada provincia.

Dentro de la multiplicidad de factores hay que considerar las suspensiones por factores climáticos, en el caso de San Juan por presencia de viento Zonda; como problemas edilicios, un inconveniente que se registra más que nada en las zonas alejadas del Gran San Juan.

“El ausentismo docente y estudiantil limita el tiempo efectivo de enseñanza y aprendizaje. La ausencia de docentes afecta la continuidad pedagógica y reduce el tiempo de instrucción disponible”, precisan en el informe.

Pese a los datos, el mayor inconveniente que marcan en el informe es la falta de sistemas de información educativa que no permite precisiones en torno al tiempo que pasan los alumnos en las aulas, y en base a ello, poder desarrollar políticas educativas eficientes.