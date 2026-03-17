    • 17 de marzo de 2026 - 09:21

    En su indagatoria, Cristina Kirchner denunció persecusión política: "Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá"

    La expresidenta argentina declara en la causa los Cuadernos de las coimas en Comodoro Py.

    Cristina Kirchner fue trasladada desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para declarar en tribunales de Retiro.&nbsp;

    Cristina Kirchner fue trasladada desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para declarar en tribunales de Retiro. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En su indagatoria en la causa Cuadernos, Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución "Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá".

    Cristina en Comodory Py 1703

    Causa de los cuadernos, las claves del caso en el que es investigada Cristina Kirchner

    El juicio por la causa Cuadernos de las Coimas tiene más de 70 imputados, entre los que se encuentran Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Óscar Centro y Roberto Baratta. Es uno de los mayores escándalos de corrupción de la Argentina y del kirchnerismo.

    • Empezó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que registró detalladamente el supuesto circuito de coimas entre empresarios de la obra pública y funcionarios del gobierno durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
    • La investigación, que comenzó en 2018 con el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, reveló un presunto esquema sistemático de recaudación ilegal de fondos a cambio de contratos de obra pública, involucrando miles de millones de dólares.
    • Para la fiscalía los acusados "integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".
    • La investigación asegura que "el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos".
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