En su indagatoria, Cristina Kirchner denunció persecusión política: "Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá"

La expresidenta argentina declara en la causa los Cuadernos de las coimas en Comodoro Py.

Cristina Kirchner fue trasladada desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para declarar en tribunales de Retiro.

Cristina Kirchner acusa de ser la jefa de una presunta asociación ilícita llegó esta mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro, para declarar en el juicio por la causa de los Cuadernos de las coimas.

La expresidenta fue trasladada desde su domicilio en Constitución bajo un fuerte operativo de custodia. En el expediente se la acusa de ser la jefa de una presunta asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos de empresarios vinculados a la obra pública.

En su indagatoria en la causa Cuadernos, Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución "Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá".