En una requisa de rutina en el Penal de Chimbas encontraron un celular dentro de una olla de doble fondo

Un procedimiento de rutina llevado a cabo por el Servicio Penitenciario Provincial permitió evitar el ingreso de un elemento prohibido. Así como la semana pasada hallaron un celular dentro de un zapallo, nuevamente el ingreso de comida fue aprovechado para intentar hacer llegar un dispositivo electrónico a un detenido.

El hecho ocurrió durante un control a visitantes, instancia en la que el personal de Requisa detectó una maniobra irregular en el ingreso de mercadería. Al inspeccionar un bolso con alimentos, esta vez se halló un teléfono celular dentro de una olla que tenía doble fondo. Al revisar los productos, los efectivos confirmaron la presencia del elemento oculto, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes.

requisa olla 313 La máquina de rayos x detectó el dispositivo. Servicio Penitenciario de Chimbas Desde el Penal destacaron que "gracias a la rápida intervención" del personal penitenciario, se logró neutralizar el intento antes de que el dispositivo ingresara a la institución.