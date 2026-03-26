    • 26 de marzo de 2026 - 13:45

    Verdura con sorpresa en el Penal de Chimbas: intentó ingresar un celular dentro de un zapallo

    El hecho se registró al momento de la requisa en bolso con alimentos. Allí los penitenciarios encontraron un teléfono celular oculto dentro de la verdura.

    Un zapallo con sorpresa en el Penal de Chimbas: intentó ingresar un celular escondido en una calabaza

    Un zapallo con sorpresa en el Penal de Chimbas: intentó ingresar un celular escondido en una calabaza

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una situación tan rara como insólita se dio en la requisa pertinente en el ingreso al Servicio Penitenciario Provincial. En esta ocasión, los penitenciarios apostados en la sección Requisa detectaron un teléfono celular escondido dentro de una verdura, precisamente en el corazón de un zapallo.

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    El procedimiento de rutina del Servicio Penitenciario Provincial permitió evitar el ingreso de un elemento prohibido dentro del establecimiento. El hecho ocurrió durante un control a visitantes, cuando personal de Requisa detectó una maniobra irregular en el ingreso de mercadería.

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    Si bien no trascendió si el visitante que intentó ingresar el celular fue hombre o mujer, la situación se registró al momento de inspeccionar un bolso con alimentos. Allí, los efectivos encontraron un teléfono celular oculto dentro de un zapallo, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes. Gracias a la intervención del personal, se logró neutralizar el intento antes de que el dispositivo ingresara al Penal.

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    Cabe destacar que estos resultados son posibles a partir del trabajo sostenido en materia de prevención y control y la aplicación de tecnología para detectar este tipo de maniobras.

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