Cecilia Bolocco presentó su nueva colección de ropa de lino a través de su cuenta de Instagram con un vivo y recibió duras críticas por la respuesta que le dio a una seguidora que le pedía talles XXL.

“Si necesitas más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos”, dijo la ex Miss Universo al responder la consulta sobre los talles de las prendas.

“Esto es un M, así que yo no sé si quieren más grande que extra large. Si necesitás más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”, lanzó. “Se los digo con todo mi amor”, agregó al mostrar un vestido camisero y su amplitud.

Pero los comentarios no concluyeron allí sino que continuaron con recomendaciones que fueron aún más criticadas. La primera fue sugerir “un ayuno intermitente, porque talle tan, tan grande, no”.

Y para rematarla apuntó: “Mis preciosos hombres que están ahí, cuéntenle a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres hechas en carne, pero tener talle XXL no es sano. Por eso se los digo, y porque van a tener más éxito con los muchachos”.

Sus frases fueron repudiadas en las redes sociales, lo que la obligó a pedir disculpas públicas.

Entre las que la criticaron se encontraba su compatriota, la cantante, actriz y presentadora chilena Patricia Maldonado quien le cuestionó: “Usted no sabe el dolor que hay detrás de esas personas, no tiene idea, señora Bolocco, lo que es ver una chiquilla de 18 años cuando se tiene que graduar de cuarto medio y no tiene un lugar donde pueda comprar un vestido por su gordura”.

“Paty” Maldonado apuntó que el sobrepeso puede deberse también por tiroides, hormonas, depresión, ansiedad, menopausia y un millón de cosas más. “Yo no le dije nunca a una clienta mía ‘deja de comer y hazte un ayuno’. Yo le fabricaba la ropa y le prestaba mi hombro, me encontré con muchas mujeres jóvenes que tenían un maltrato”, continuó.

"Usted no puede hablar así, no puede venir y decir -solo porque es Cecilia Bolocco- ‘deja de comer, pues niña’ (…) es fácil para usted, porque tiene plata (…) la respuesta suya debió ser ‘no tengo tallas más grandes, perdónenme, pero solo confecciono de la talla S a la L’”.

"Contestarle así a una persona es una falta de respeto para todas las que en este país sufren obesidad mórbida”, replicó.

Cabe aclarar que recién este año ingresó en el Congreso de Chile un proyecto de ley para que se cree un sistema único de tallas, es decir, para regular las medidas y que sean acordes con la talla de la prenda.