Ayer martes finalizaron las Eliminatorias Sudamericanas y se definieron cuáles selecciones de Conmebol disputarán el Mundial de Qatar 2022 y quiénes no. En este contexto, el seleccionado de Chile perdió 2-0 ante Uruguay, en condición de local, y no estará presente en la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Esto generó que los hinchas y simpatizantes de las otras selecciones, principalmente los argentinos, dejaran un sinfín de memes en las redes sociales.

Hasta anoche sólo quedaba por definirse cuál selección se quedaría con el cupo del repechaje. Entre los candidatos estaban Perú, Colombia y Chile. El conjunto dirigido por Ricardo Gareca llegada con ventaja frente a sus competidores y sólo le alcanzaba con ganar su compromiso frente el combinado de Paraguay para adueñaba de ese ansiado quinto puesto de la tabla general. En tanto, colombianos y chilenos debían ganar su partido y esperar que los demás no lo hicieran.

Sin embargo, Perú no pasó sobresalto, le ganó 2 a 0 Paraguay, con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún, y se quedó con el último cupo que otorgan las Eliminatorias de Conmebol. De este modo, el seleccionado dirigido por Martín Lasarte no sólo no participará de la próxima cita mundialista, sino que se convirtió en eje de los memes de miles de usuarios en las redes sociales.

Es así como en las redes, sobre todo en Twitter, hubo múltiples publicaciones "ácidas" para referirse al combinado chileno y su nueva eliminación. Algo que sucedió hace algunos años cuando tampoco pudo disputar el Mundial de Rusia 2018.

Por su parte, los clasificados de la confederación sudamericana son: Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú (repechaje). El próximo viernes se realizará desde las 13hs (hora argentina) el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y se conocerán cómo se conformarán los grupos.

El VAR le robó // Chile se quedó

a Argentina // sin mundial pic.twitter.com/6eAdF1VznP — Levi The Cleaner (@unflancito) March 30, 2022

Fuente: Crónica