Benja, un usuario de Twitter, compartió en esa red social un mensaje que podría tomarse como una humorada o, como hizo la mayoría de quienes interactuaron, como una tremenda señal de inocencia por parte del muchacho.

"Mi novia antes de juntarnos borra todos sus mensajes de whatsapp y desinstala instagram para tener mas espacio en el celu para sacarnos fotos. Yo ya gane", escribió el joven en la red del pajarito.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, además de más de 50 mil likes y miles de retuits. Pero las estrellas, claro, son los comentarios –algunos serios, la mayoría cómicos y mordaces– y memes que recibió el tuit, viralizándose rápidamente.

"Existe algo que se llama borrar datos, es más eficaz y práctico, y no hace falta desinstalar ninguna aplicación, pero me parece que a tu novia le están instalando otra cosa y no te estás dando cuenta", comentó un usuario.