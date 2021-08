Tradicionalmente, el deseo de venganza estuvo visto como algo negativo y perjudicial para el alma y la mente, sobre todo cuando domina los pensamientos de la persona. Sin embargo, algunos investigadores revelaron haber encontrado ventajas en las personalidades vengativas, afirmando que puede funcionar como un detonante que movilice a actuar con irracionalidad cuando sea necesario.

Si bien cada uno tiene su forma de ser y su carácter, los expertos en el zodíaco identificaron los signos que tienen un mayor deseo de venganza en su sangre. Cuáles son los cinco más vengativos y qué cualidades y defectos tienen.

5. PISCIS

Aunque estén lejos de ser completamente dominados por el deseo de venganza, los piscianos tienden a recurrir a ella cuando sufren un daño considerable que los agarra de sorpresa, y al que no saben cómo reaccionar. Detestan quedarse con las ganas de decir algo que no pudieron, pero a veces tienen que callarse por miedo a quedar mal frente a otros.

Pero cuando alguien los ataca despiadadamente, los de Piscis no pueden dejar el asunto como si no hubiese pasado nada, y necesitan hacerle saber a quien los dañó los que son capaces de hacer. Aunque a veces pierdan su oportunidad de venganza en manos de la ansiedad y las ganas de tenerlo todo, e incluso cuando parezcan haber olvidado aquello que les generó rencor, ellos saben en el fondo que hay errores que no van a dejar pasar nunca.

4. CAPRICORNIO

Quien conoce a una persona de Capricornio sabe que es mejor no encontrársela enojada, y mucho menos cuando sufrió una injusticia o le dijeron algo que la humillara. Los capricornianos son orgullosamente vengativos, y no dejan que nadie les pase por encima, haciéndoselo saber a todos los que conocen.

Sin embargo, sí saben perdonar al que realmente lo merece, aunque a veces les cueste. Ya sea una persona cercana o un completo desconocido, si el daño fue hecho, van a querer hacer algo al respecto, por lo que quien reciba su perdón es verdaderamente un privilegiado.

3. VIRGO

Las personas de Virgo viven con preocupaciones y temores que los atormentan en sus pensamientos, y cuando alguien les hace daño, la venganza aparece rápidamente a apoderarse de su cabeza. Incluso pueden llegar a obsesionarse con el plan perfecto para destruir al que los lastimó.

Si algún día consiguen su venganza, saben que cumplirán al pie de la letra con todo lo que se propusieron, y que se fijaran detalladamente en atacar a todos los puntos sensibles que puedan. Y así pueden seguir por días, semanas y meses, hasta que aquella persona entienda que para toda acción, siempre hay una consecuencia.

2. CÁNCER

Las personas de Cáncer tienen la característica de ser de las más dulces en comparación al resto de los signos del Zodíaco, así también como de ser las que más necesitan recibir amor y atención constante. Sin embargo, así de apasionados como son con su cariño, también lo pueden ser para la venganza.

Además, por su apariencia dulce e inocente, les es mucho más fácil salirse con la suya, ya que nadie puede creer de ellos un deseo tan maligno. Pero una vez que cumplen con su cometido, todo vuelve a su estado de armonía cotidiano, y la llama de la venganza se apaga hasta que aparezca la próxima víctima.

1. ESCORPIO

No había dudas de que escorpio, el signo de la maldad, iba a ser también el más vengativo. Un escorpiano que sufrió una herida emocional no se recupera fácilmente, y acompañado o sólo, siempre estará planeando su venganza. Por más que el tiempo pase, que pueden ser semanas, meses o años, el deseo se mantendrá intacto hasta el momento de ejecución.

Además, nunca dejan que su víctima olvide lo oscura que puede ser su mente, y por eso sus planes siempre están a la medida de sus pensamientos vengativos, con planificaciones exhaustivas y un cuidado extremo en todos los detalles.

