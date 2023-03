Tu visión negativa de las cosas, Aries, es precisamente lo que más las complica. Busca un momento de tranquilidad, Tauro, reflexiona sobre todo lo que has conseguido. Controla tus ganas de discutir por todo, Géminis, libérate de las tensiones de otro modo. Sigue con tus ideas, Cáncer, y lucha por ellas tanto como sea necesario. Puedes encontrar hoy a alguien, Leo, que encajará a la perfección contigo. El amor no ha de interferir en tus amistades, Virgo, siempre es positivo pasar tiempo con tu gente. No caigas de nuevo en las redes de quien te causó daño, Libra, hoy estás en riesgo de ello. El amor está a punto de entrar en tu vida, Escorpio, te hará olvidar los desengaños del pasado. Si sospechas que tu chico piensa en alguien más, Sagitario, averigua si esto es cierto. No es buen día para relajarte, Capricornio, es momento de esforzarte más que nunca. Date permiso para tener otras oportunidades en el amor, Acuario, te las mereces. El amor, Piscis, siempre es mucho mejor cuando surge espontáneamente por ambas partes.

Aries

Hoy, Aries, vas a necesitar una actitud positiva para afrontar la jornada y no porque sea especialmente difícil, sino porque la visión que tienes a diario de las cosas lo complica un poco, ya que te has ido desanimando y ahora piensas que tú no podrás alcanzar ciertas metas. Para que esos objetivos te resulten más asequibles, empieza a priorizar. Pon en primer lugar lo que es imprescindible que hagas y deja de lado lo que no es necesario ahora. Tampoco te empeñes en tener la razón en todo momento. No seas tan terca y si alguien te muestra un punto de vista diferente, por lo menos acéptalo. En el amor, Aries, hoy habrá cierta tendencia a discutir, pero posiblemente el origen de las diferencias seas tú misma. No seas tan puntillosa a diario o tu pareja se va a hartar.

Tauro

Estás pensando a diario, Tauro, en las cosas que te faltan para ser plenamente feliz, pero no cuentas con las que ya tienes hoy mismo. Estás en el buen camino para encontrar esa felicidad que quieres alcanzar y la vida tiene mucho que ofrecerte todavía. No te centres en los problemas más que para intentar solucionarlos ni creas que hay asuntos que no se pueden resolver. Todo tiene una salida. En realidad tienes esta posibilidad en tus manos pero has de controlar también tu mente. Que no te traicionen los pensamientos negativos. Has de ver siempre el vaso medio lleno. Hoy te iría bien reflexionar sobre todo ello, pasar un tiempo a solas. A la salida del trabajo busca ese momento de tranquilidad, Tauro. Te irá bien para sentirte mucho mejor emocionalmente a diario e, incluso, para mejorar tu relación sentimental.

Géminis

En el terreno laboral, Géminis, te está pasando de largo a diario una oportunidad muy buena de prosperar. Quizá todavía no la has detectado. Haz lo posible para ver esta posibilidad porque si no actúas de inmediato, perderás esta opción. Ganarías mucha experiencia. Hoy puedes tener un altercado con alguna persona que tiene poco que ver contigo. No permitas que te arruine el día. No estés pendiente de lo que hace o dice la gente que no te aporta nada positivo, Géminis. En el terreno sentimental, hoy es un buen día para declararte. En cambio, si ya estás en una relación de pareja, controla tus ganas de discutir. Es posible que se deban a la tensión diaria en otros ámbitos, pero has de moderarte. Y acepta si él lleva la razón en algún tema que queráis debatir. Que no te pueda el amor propio.

Cáncer

Aunque no siempre te salga todo como quieres o como has soñado, Cáncr, hoy piensa que la vida continúa y que las oportunidades se suceden a diario. Es muy importante que puedas elegir tu propio camino, incluso cuando te equivocas. Por eso no aceptes imposiciones de nadie en este sentido. Hoy alguien quizá intente hacerte cambiar de opinión en este aspecto. No le hagas caso. Tú sigue con tus ideas y lucha por ellas a diario tanto como sea necesario. Estás en una etapa maravillosa de tu existencia, Cáncer, pero necesitas comprenderlo. Si lo consigues te invadirá una felicidad inmensa. Dedica hoy un tiempo a tus seres queridos, dale más valor a lo que hacen por ti. No hay nada tan importante como el amor y tú lo tienes a manos llenas en todos los ámbitos.

Leo

No cedas a diario a los deseos de los demás sacrificando lo que tú quieres, Leo. Así no conseguirás ser feliz y si tú no te sientes bien, afectará a todo tu entorno. Aprende desde hoy a decir que no cuando algo no cuadre con tu forma de ser o lo que te apetece hacer en ese momento. Escucha a tu corazón y sigue los dictados de tu intuición, que siempre te llevarán por el camino acertado. No aceptes en tu vida a personas negativas, que frenan tu progreso, Leo. En el amor, hoy es un buen día para conocer o encontrar a alguien que encajará a la perfección contigo a diario, que puede corresponder a tu forma de amar en la misma medida y que piensa de la misma forma que tú en los aspectos básicos de una relación. ¡Pon la parabólica a punto!

Virgo

Hoy es un día muy bien aspectado para ti en el terreno profesional, Virgo. Es probable que empieces a recoger los frutos de tus esfuerzos de diario de los últimos tiempos. Intenta que este éxito no te cambie.Puedes sentirte muy orgullosa, pero no tener una actitud altiva con los demás. Cuando las cosas funcionan, no hay que olvidar nuestros orígenes y lo mucho que hemos batallado hasta llegar hasta la cima. No dejes que esto te pase porque te restaría muchos puntos, Virgo. Si hoy un familiar te dice algo inconveniente, no se lo tomes en cuenta. En realidad no lo piensa, sólo tiene un mal día. Y no te alejes de tus amigos a diario por tu relación actual. El amor no ha de interferir en tus amistades. Siempre es bueno pasar tiempo con tu gente. Si quieres saber qué le deparan los astros a tu ámbito sentimental, comprueba el ranking de signos en el amor.

Libra

No te falta nada para alcanzar tu objetivo, Libra, pero te falla un detalle muy importante y es que creas mucho más en ti y en el trabajo que llevas a cabo a diario. Ahora, además, ya te has convencido de que no tienes que dar más vueltas a ciertos temas del pasado y esto es fantástico porque te permitirá avanzar más rápido. Empieza a cambiar de mentalidad desde hoy mismo, tú has de ser la primera convencida de tus valores y confiar en que el éxito llegará. Lo conseguirás si eres tenaz y perseverante, Libra, pero piensa seriamente en ello. Hoy puedes tropezar, quizá no tan casualmente, con un amor del pasado que te traicionó. Es alguien con mucho poder de convicción. Presta atención porque podrías caer fácilmente de nuevo en sus redes y tu vida se complicaría a diario.

Escorpio

Si hoy te sientes triste y melancólica por recuerdos del pasado, Escorpio, intenta dejar de lado estos pensamientos que no te sirven y que además interfieren a diario en otros ámbitos de tu vida en los que puedes perder oportunidades por esta causa. Incluso ese estado de ánimo podría alejarte de tu gente, de tus amigos y no es esto precisamente lo que necesitas en estos momentos. Anímate porque hoy existe la posibilidad de que te ofrezcan un trabajo relacionado con tu capacidad para relacionarte socialmente y tu facilidad para la comunicación o conexión con los demás. Te saldrá a la perfección. En el amor, está a punto de entrar en tu vida una persona que te hará olvidar las cosas negativas que te han sucedido en el pasado en este terreno, Escorpio. Ten más confianza en la vida y mantén la esperanza a diario.

Sagitario

Mantén la calma si en el trabajo las cosas hoy están un poco alteradas, Sagitario. Es posible que tengas algunas diferencias con tus colegas, pero eso no tiene que ponerte de malhumor ni ser causa de una bronca entre vosotros. Es un tema menor, no le des más importancia. En el aspecto amoroso, quizá la persona que está saliendo contigo no sea del todo sincera y esté pensando a diario en alguien más. Por eso estáis estancados, sin avanzar. Lo aconsejable, aunque difícil, es no perder más el tiempo. Si lo confirmas, rompe de inmediato. Las nativas de Sagitario que en estos momentos estén empezando a conocer a alguien, en cambio, vivirán esta noche un encuentro de lo más romántico. Si estás entre ellas, disfrútalo y vive a diario toda la felicidad que siempre se siente en esta primera etapa del enamoramiento.

Capricornio

Hoy no es día de relajarte o de tomarte mucho tiempo para descansar, Capricornio, al contrario, es momento de esforzarte más que nunca. Es importante que pongas los cinco sentidos en los temas laborales que tienes entre manos, esos que a diario se te hacen un mundo.Si te despistas corres el riesgo de caer en algún error de pesoy además tus superiores quizá te estén valorando precisamente ahora. ¡Vamos! ¡A darlo todo! Puede que los resultados tarden un poco en llegar, ten paciencia y confía en que todo saldrá como más te beneficie, Capricornio. Si estás pensando hoy en hacer una compra importante a plazos, espera un poco. Ahorra un poco más, que la deuda no sea tan alta. En el amor, a diario todo funciona normalmente, pero hazle ver a tu pareja que ha de compartir contigo unas cuantas tareas domésticas más. Aprovecha el principio de semana para saber qué deparan los astros a tu signo en el horóscopo semanal.

Acuario

Ya es hora de que tomes hoy alguna medida respecto a algo que empieza a incordiarte, Acuario. Si se trata de la persona con la que compartes tu vida, analiza por qué te molestan tanto a diario algunas de sus actitudes. Quizá descubras que no conecta tan bien contigo como creías en un principio. Pregúntate si estarías mejor sin esta persona al lado. Es posible que la llama del amor se haya ido apagando con el tiempo. En este caso no tiene sentido seguir con la relación. Hoy tal vez te des cuenta de que una experiencia del pasado te ha afectado más de lo que creías, Acuario. Nada puede ser tan importante como para impedirte ser feliz. Has de cambiar la perspectiva y darte permiso a diario para tener otras oportunidades. Te las mereces. No te cierres a un nuevo amor.

Piscis

Estás en un buen momento de tu vida, Piscis, porque empiezas a tener la capacidad de cambiar y evolucionar constantemente. Hoy puedes tomar tus propias decisiones sin miedo y sin confiar a ciegas en la opinión de los demás. Si andas a la greña con una persona que no te entiende y que ve las cosas de manera diametralmente opuesta a ti, no esperes que cambie y que puedas tener con ella una relación satisfactoria a diario, porque no va a ser así. En el amor, tienes que esforzarte mucho más si quieres atraer a una persona que no parece corresponderte. La pregunta es si vale la pena, o si es mejor dejar de ir detrás suyo a diario. Seguramente conseguirías tu objetivo, Piscis, pero el amor siempre es mucho mejor cuando surge espontáneamente por ambas partes.