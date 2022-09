Un usuario de TikTok logró hacerse viral a través de un video en el que editó frases cortas de personas conocidas en el país para armar un "abecedario argentino". El el clip aparecen personas como Moria Casán o Mauricio Macri en varias ocasiones. También hace aparición Ricardo Fort y un montón más de celebridades que dejaron sus frases que han soportado el paso del tiempo.

El video empieza lógicamente por la A, con la frase del expresidente Macri “Acá se trabaja” que fue dicha en alusión a un paro nacional que la CGT había realizado en su contra. Sigue con la B y una frase futbolera muy conocida: “Boca, la c... de tu madre” un insulto muy popular para referirse a Boca Juniors.

No todos los personajes que aparecen son celebridades, aunque sus dichos han quedado para la historia. En la C, tenemos a un hincha de Lanús que en la previa de un partido dijo: “Con quince pesos me hago alto guiso”.

Así va recorriendo el abecedario con 27 videos graciosos que comienzan con la letra que haga falta. Una de las más recientes es la G, que utiliza la frase de Alberto Fernández “Garganta Profunda” que pronunció en un discurso oficial cuando quiso referirse a la Garganta Poderosa, la revista.

Un clásico de la televisión argentina aparece en la letra U, recordando la pelea en vivo entre Alberto Samid y Mauro Viale. “Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo”, soltó Samid mientras intentaba golpear a Viale y todos los productores los separaban.

Mi país en 72 segundos. A quien haya hecho esto, gracias. pic.twitter.com/HO2VClexTO — Nati �� (@NatiRamoneOk) September 7, 2022

La P quedó para Ricardo Fort, y su conocida frase pronunciada en el programa Showmatch, allá por los inicios de la década pasada. “Por favor. Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce”, dijo el hombre que lamentablemente murió hace ya varios años.

Una de las últimas frases es la de la Y, que es protagonizada por el histórico video de “¿Y Candela? ¿Y la moto?”, en la que un hombre muy confundido y bajo el efecto de sustancias pregunta por la joven y por el vehículo.

Fuente: TN