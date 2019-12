Eddie Hall es un atleta dedicado pura y exclusivamente a trabajar su fuerza. Apodado como “La Bestia”, en 2017 ganó la competencia que se encarga de determinar qué competidor es el más fuerte del mundo. Sin embargo, recientemente Eddie sufrió un accidente que casi le cuesta la vida y se ha viralizado en redes sociales.

Según ha relatado, se encontraba trabajando sus piernas, este tipo de atletas suele dedicar toda la actividad del día a un grupo muscular específico, cuando se patinó y sufrió un grave accidente. “(La máquina) empezó a desplomarse y las pesas cayeron sobre mi pene. Estaba a punto de desangrarme. Estaba mal. Peor que nunca. Sin embargo, no pedí ayuda. Levanté las pesas, conduje al hospital y me suturaron el pene. Pronto volví a entrenar”, explicó Hall al periódico británico The Sun.

Eddie es el único ser humano que ostenta la marca de haber levantado una barra cargada con 500 kilos. Hecho que ocurrió hace 3 años y es considerado un récord mundial.