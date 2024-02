El diputado Florencio Randazzo y exministro del Interior y Transporte del gobierno de Cristina Kirchner, y el periodista Pablo Duggan, de C5N, se lanzaron duras frases en un móvil desde el Congreso durante el programa Duro de Domar.

“Alcahuete”; “rufián”; “sos una vergüenza”; “callate la boca”; “no puedo creer que apoyes esto”; “no me vas a correr ni a faltar el respeto” fueron algunas de las que se dedicaron.

El periodista comenzó con una encendida crítica a Randazzo por su posición favorable a acompañar, en general, a la ley ómnibus.

“En un mes y medio el Gobierno ha empobrecido a la gente, ha hecho un desastre con los que menos tienen, con la clase media. No hay paritarias, le ató las manos a las empresas. Es un desastre, es un caos la Argentina”, comenzó Duggan

"Que vos, que ayudaste a la recuperación de los ferrocarriles, contemples la posibilidad de que se privaticen, la verdad no lo puedo creer", exclamó.

��️Durísimo cruce entre Florencio Randazzo y Pablo Duggan: "Tu misión es informar, no ser un militante" pic.twitter.com/fNjKwoAROG — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) February 2, 2024

"No te hacía militante k", ironizó Randazzo. "Te conocí cuando eras crítico con el gobierno de Cristina y yo lo honraba con mi gestión”, añadió.

“A vos te preocupa lo que yo pienso, es una vergüenza. Vos también participaste del gobierno y después fuiste opositor”, contratacó Duggan para luego asegurar que “el muerto se ríe del degollado; es una joda, que vos digas eso es una vergüenza”.

Y Randazzo, respondió: "Sos una vergüenza vos. Tranquilizate. No soy alcahuete ni rufián de ningún medio. Deberías escucharme antes de ponerte agresivo. Tu función es escuchar e informar, no ser un militante para tal vez quedar bien con el dueño de un medio".

"A mi no me vas a correr, ¿sabés? Porque yo soy un hombre coherente y honrado. Mucho menos faltarme el respeto, ¿te queda claro? No me faltes el respeto”, siguió Ranzdazzo.

“¿Sabés por qué está Milei en el Gobierno? Porque Cristina eligió a un Alberto Fernández que en cuatro años hizo un desastre”, subrayó el legislador. “Y eligió a Daniel Scioli que hoy es funcionario de Milei”, agregó en alusión a la decisión de la expresidenta que lo dejó afuera de competir contra Scioli en unas primarias para decidir el candidato del peronismo en 2015.

“Vos acompañás al Gobierno, hacete cargo”, reiteró Duggan. “Callate la boca, estás acostumbrado a faltar el respeto”, contestó Randazzo al tiempo que agregó. "Competí contra este Gobierno. No lo acompañé. No digás estupideces para quedar bien con tus patrones. A mi no me vengas a correr, ¿entendiste?".

"Soy un militante del peronismo hace 40 años y no destiño. Vos no resistís el archivo de dos programas", apuntó.

“Yo te dije que vos ayudaste a la recuperación de los ferrocarriles, ni siquiera escuchaste lo que te dije. No solo yo, creo que te lo reconoce todo el país. Te enojaste al pedo”, sostuvo Duggan. “No, no me enojo al pedo. No me gusta que me faltan el respeto y mucho menos que me chicaneen”, remarcó Randazzo.

“La responsabilidad de que esté Milei es en parte por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina y de ustedes que defienden lo indefendible", cerró.