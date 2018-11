Un salón de fiestas infantiles prohibió las canciones de reggaetón por sus letras relacionadas a la sexualidad y la misoginia que “glorifican” el machismo.

“Por el sexo explícito, el materialismo y el menosprecio de la mujer en las letras de las canciones hemos decidido no poner canciones del reggaeton en Bubble Aventuras”, sentenciaron desde el local en un comunicado que se publicó a través de redes sociales.

Desde el salón explicaron que quieren velar por el bienestar de los niños y quieren alejarlos de letras que ellos no entienden.

“Bubble Aventuras", está ubicado en la comunidad autónoma de Andalucía, España y desde ahora será un espacio libre de reggeaton.

"Los niños son grandes consumidores de música. Les gusta cantar y bailar al ritmo de las canciones más pegadizas, y sin duda, el reggaeton es un género que invita a mover el esqueleto. Cantan las letras de las canciones a pesar de que no entienden ni un cuarto de lo que significan, pero cuando escucho a los peques cantar ‘contigo quiero hacer travesuras’, ‘tú estás bien dura, no me puedo contener’, se me ponen los pelos de punta", afirmaron los dueños del salón.