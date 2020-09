Encontrar al gato escondido entre las hojas, el nuevo reto visual nivel expertoEncontrar al gato escondido entre las hojas, el nuevo reto visual nivel experto

Un nuevo desafío llega para poner en movimiento nuestro cerebro. Se trata de un reto visual en el que la agudeza visual es protagonista.

Hablamos del nuevo desafío de las redes sociales que ya es viral. Debés poner toda tu concentración para encontrar algo en la imagen.

En este caso, para este reto visual te traemos una foto un poco compleja. Hablamos de una cierta textura, con colores similares, son hojas amontonadas. En medio de ellas deberás encontrar un gato escondido, camuflado.

Te damos algunas recomendaciones antes de iniciar el proceso de búsqueda. Primero, deberías alejar un poco la pantalla, para tener un poco de contexto y ver si así lográs identificar alguna parte del felino.

Luego, en caso de no haberlo encontrado, te recomendamos que respires hondo y ahí sí comenzar a buscar. En este reto visual tu agudeza visual es lo más importante. Así que despreocupate, no hay tiempo, solo necesitas paciencia para poder hallarlo.

La foto que estás viendo y que es la protagonista de este desafío fue tomada por Rosemary Frank. Ella la publicó en su cuenta de Facebook y se hizo viral en otras redes sociales.

Ahora si, si aún no encontraste al gato, te dejamos la imagen con la solución. No te pongas mal si no lo encontraste, ya seguro va a haber más de este tipo de retos virales para que puedas ponerte a prueba.