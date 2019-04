A veces sucede. Nos despertamos sobresaltados. Un poco avergonzados quizás. Es producto de un sueño sexual (o erótico si se quiere) con alguien que no es común que aparezca por allí. Aunque lo que realmente queda, luego de ese impacto inicial, es una gran confusión. ¿Por qué la aparición?

Los sueños sueños son, se suele repetir; y vaya que así es. Pero pueden tener significados que seguramente desconocemos. El sitio Health armó una lista de los sueños más comunes a todos y buscó las explicaciones de por qué suceden. "Casi nunca tiene que ver con el deseo o la excitación real", explicó la terapeuta sexual, Dra. Holly Richmond.

1- Sexo con el jefe o la jefa

Soñar tener sexo con el jefe o jefa es el más común de todas las "fantasías oníricas". Sin embargo, según explica Richmond, eso no significa que realmente queramos dormir con ellos. En cambio, puede indicar que no estamos 100% cómodo con la dinámica de poder entre los dos. Richmond agrega que el sueño suele presentarse en dos "versiones", cada una con su explicación. "Una en la que nosotros dominamos al jefe, lo que probablemente significa que de alguna manera sentimos un gran rechazo hacia él o ella; la otra es la que nos mostramos sumisos, lo que puede entrever un comportamiento pasivo agresivo hacia nuestro jefe, en lugar de desafiarlo directamente.

2- Sexo con alguien que no nos gusta

"Piensa por qué te disgustan", aconseja la Dra. Richmond. "Quizás te hagan sentir inseguro. Aunque no siempre nos gusta admitirlo, a menudo no nos gusta una persona porque nos hacen sentir mal con nosotros mismos. De alguna manera, en tu subconsciente, tener relaciones sexuales con esta persona sería recuperar tu poder o ejercer tu poder sobre ellos", añade la especialista.

3- Sexo con una ex pareja

¡Qué momento! El significado de soñar con tener sexo con las ex parejas tiene dos lecturas. "Si es un ex reciente, soñar con ellos probablemente signifique que todavía no los ha superado", comenta la analista de sueños Lauri Loewenberg.

En cambio, "si se trata de una ex de hace años, no hay que preocuparse, no significa necesariamente que los quiera de vuelta", dice Richmond, y explica que "podría ser que haya algunos problemas sin resolver". Tal vez las cosas no terminaron en el mejor de los términos, o si siente que algo no se dijo.

Loewenberg agrega que "si es tu primer amor quien te visita mientras duermes, podría significar que te estés perdiendo lo que representó esa relación, como novedad, mariposas y pasión. Ese sueño tenderá a aparecer cuando tu relación actual es un poco rutinaria, o simplemente estás pasando por un período conflictivo".

4- Sexo con alguien del género que usualmente no te atrae

"La novedad es la semilla de la excitación sexual humana", opina Richmond. "Muchos de nosotros estamos tan atrapados en lo que nos atrae que necesitamos que nuestra tierra de los sueños nos dé ese espacio, ese permiso para abrir esas puertas un poco más". Lo mismo ocurre con el porno. Incluso a las mujeres heterosexuales les encanta ver porno lésbico, pero en su mayor parte, solo están en esto por la fantasía.

5- Sexo con una celebridad

"Estos, por supuesto, son sueños que reflejan nuestras fantasías", cuenta Richmond. Pero también tiene un sentido. "Realmente puede darnos un sentido de empoderamiento sexual, confianza, algunas de las cosas que nos pueden faltar en la vida real", agrega. Pero solo porque era un sueño no significa que la confianza no se pueda llevar a la vida real, añade la especialista.

6- Sexo en público

Tener sexo en público es sólo para los más osados. Si estamos asumiendo ese riesgo en sueños, podría significar que necesitamos ser más aventurero dentro o fuera del dormitorio. Richmond explica que soñar con tener sexo en público también podría ser "el subconsciente rebelde si su pareja es menos aventurera que usted. En ese caso, podría ser una señal de que ustedes dos necesitan tener una conversación sobre cómo poner las cosas en orden. También este es un sueño que podría tener más de una traducción literal. Tal vez realmente quieres tener sexo en público".