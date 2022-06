Una enternecedora historia se volvió viral esta semana luego de que una usuaria de Twitter compartiera la sorpresa que le había preparado su abuela para cuando ella volviera de una fiesta. Las imágenes rápidamente recorrieron la plataforma y ya juntó más de 190 mil “me gusta”.

Se trata de @abrusabia, quien contó que había salido a la noche con una amiga a una fiesta y cuando volvió recibió un regalo muy especial.

“Anoche salí con una amiga y a la vuelta nos fuimos a dormir (a la casa) de mi abuela. Antes de eso, le había comentado que siempre me agarra hambre a la madrugada”, contó. Junto al texto, la joven publicó una foto que dejó a miles con una sonrisa y alguna que otra lágrima en el ojo.

En la foto se ven dos platos con fideos con salsa, pan y cubiertos perfectamente colocados sobre la mesa y listos para que las dos jóvenes pudieran comer algo luego de su noche de fiesta.

Además, y para completar el hermoso gesto de la abuela, la mujer les dejó una pequeña nota que decía: “¡Dulces sueños!”.

Varias horas después y ante la viralización de la publicación, la misma usuaria contó que su abuela tiene 82 años y que esta no es la primera vez que la recibe con una sorpresa en su casa. Según relató, la mujer le preparaba desayunos, también con hermosas notas, para cuando iba a estudiar a su casa.

Como era de esperarse, las respuestas al tierno gesto de la abuela llenaron la plataforma: “Quiero salir de joda con vos solo para probar la salsa casera de la abuela”, comentó uno. “Habrá algo mejor en la vida que los abuelos? NO”, sumó otro.

Entre imágenes y corazones, muchos usuarios compartieron que “Las abuelas son lo mejor que esta vida nos dará” y que “En este mundo solo tienen que sobrevivir las abuelas y los perros”. Otros, entre chistes, pidieron que la mujer los adopte.

Además, varios internautas compartieron sus propios recuerdos: “Siempre que llegaba de la escuela, mi abuelita me hacía fideos de cualquier tipo con una ensaladita de tomate y cebolla. Lástima que su enfermedad no la dejó poder seguir haciéndome esos almuercitos que valían la pena. La extraño :(”, contó uno.

“Cómo daría por tener a la mía y en lugar de eso me prepare arroz con leche + una cucharada de dulce de leche.. la extraño. Tenés la felicidad frente a vos! Valorala y abrazala siempre que cuando no la tengas puedas cerrar los ojos y recordar su calor y su amor. Me fui a llorar”, agregó otro.

Fuente: La Voz