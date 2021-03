"Mis bisabuelos tenían un código secreto para escribirse cartas. Necesito una mente superior que lo pueda descifrar", escribió Ayeray Tenaglia en Twitter y rápidamente decenas de usuarios se sumaron a la cruzada para desentrañar el misterio escondido en la secuencia de números y símbolos escritos detrás de una foto con más de un siglo de historia.

Mis bisabuelos tenían un código secreto para escribirse cartas �� necesito una mente superior que lo pueda descifrar pic.twitter.com/Sn253KdMOb — Ayeray ��⚡ (@unavolatil) March 9, 2021

Tenaglia, tiene 30 años, es de La Plata y aseguró que ella y su familia no tiene mucha información y sólo tiene esa foto. El retrato, percudido por el paso del tiempo pero aún perfectamente visible, muestra a Joaquina Ana Leúnda posando con una mano en el pecho. Detrás, puede verse la combinación de caracteres escritos en lapicera, dirigidos a José Canestri.

"Mi bisabuela murió cuando mi abuelo tenía tres años y todo lo que tenemos de ella es esta foto que le mandó a mi bisabuelo aparentemente en 1918, 2 años antes de que naciera mi abuelo", detalló la mujer.

En medio de la incógnita, un usuario le consultó si los protagonistas de la historia tenían algún apodo, lo cual ayudaría al menos a conocer el significado de la firma "2525". "Están todos muertos, no tengo a quién preguntarle", respondió más tarde.

"Amada Edna, debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido. Pero puedo decirte algo, cada vez que escuche el viento susurrará tu nombre... Edna. Con mi amor para toda la eternidad, Woodrow", bromeó un tuitero, citando la carta que Bart le envía a su maestra en el capítulo Bart the Lover de Los Simpsons.

"Querido José, al escribir esto estoy triste, nuestro presidente ha sido derrotado y reemplazado por el benévolo general Kroll, todos amamos a Kroll y a su glorioso régimen. Con amor, bisabuela", sumó otro, también ironizando con una escena de la serie animada.

Sin embargo, aún nadie logra dar con la respuesta.

Fuente: Minuto Uno