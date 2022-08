No te quedes esperando que mejore algo que no pinta bien, Aries, no pierdas el tiempo. Muy pronto alguien nuevo llegará a tu vida, Tauro, prepárate para recibirle. Ponte metas más asequibles, Géminis, tienes potencial para alcanzarlas. Evita pensar en amores del pasado, Cáncer, piensa en las posibilidades que tienes en el presente. Aunque no estés preparada para iniciar una relación, Leo, no pierdas la pista de ese chico que te ronda. Procura ser más empática, Virgo, si alguien acude a contarte sus penas, préstale atención. Alguien a quien amas en secreto, Libra, puede que también esté fijándose en ti. Acepta ciertos consejos, Escorpio, te permitirán avanzar mucho más rápidamente. Antes de pretender imponerte, Sagitario, intenta dialogar y llegar a un consenso. No pongas el listón tan alto en el amor, Capricornio, ni les pongas tantas pegas a tus pretendientes. Día idóneo para hablar con tu chico, Acuario, pero si hay algo que no te gusta, mejor espera a otro día. No dejes que tu relación pierda la chispa, Piscis, o se convertirá en algo más parecido a una amistad.

Aries

Estás en un buen momento, Aries, y deberías aprovecharlo a diario. Experimenta cosas nuevas que te estimulen la capacidad de soñar y de desear lo mejor para tu vida. Siempre es bueno dar rienda suelta a la imaginación porque te puede llevar a soluciones inesperadas e idear cosas mejores. Ponlo en práctica desde hoy mismo. A nivel sentimental, tienes la capacidad de comunicar muy bien lo que esperas y deseas en una relación. Si la persona que está a tu lado hace oídos sordos, quizá es que ha llegado el momento de pensar en cambiar de rumbo. Y si eres de las Aries que está conociendo a alguien que no muestra mucho interés, no te quedes esperando a diario que esto mejore. No pierdas el tiempo en algo que no pinta bien. Ábrete a conocer a otras personas desde hoy mismo.

Tauro

Los problemas de diario están haciendo que poco a poco te vayas aislando del mundo, Tauro. Quizá hoy mismo alguien que te quiere te haga un comentario al respecto. El caso es que deberías hacer precisamente todo lo contrario, reunirte con tus amigos y hablar con ellos de lo que te preocupa. Si se trata de un problema económico, evita pedir dinero al banco o poner tu visa echando humo. Quizá alguien de confianza de tu familia o de tus amigos más íntimos puede ayudarte a superar el bache. Hoy a la salida del trabajo podrías ir a dar una vuelta a ese lugar que quieres conocer o a tu parque preferido, Tauro. Te despejará la mente y te inspirarás para solucionar tus problemas. En el amor, muy pronto llegará alguien nuevo a tu vida. Prepárate a diario para recibirle.

Géminis

Hoy, Géminis, te sientes un poco desanimada porque a diario quieres alcanzar una plenitud que todavía parece lejos de llegar a tu vida. No dejes que esto te haga venirte abajo. De acuerdo que todavía no lo has conseguido pero has avanzado hacia este objetivo. No hay signos de retroceso y esto ha de animarte a seguir adelante. Es un buen momento para ponerte metas más asequibles y a corto plazo. Empieza desde hoy mismo a recorrer a diario el camino que te conduce a ellas. Tienes mucho potencial para alcanzar lo que se te antoje, Géminis, pero sólo podrás reconocerlo si viajas a tu interior y haces una reflexión profunda. Te conviene mucho dedicar un tiempo a ello a diario. Encontrarás la manera de exteriorizar lo mucho que tienes para ofrecer en el amor y en el trabajo.

Cáncer

Hoy, Cáncer, tendrás que vértelas con algunas personas con quien te resulta muy difícil dialogar, pero no por eso les tienes que dar la razón en todo a diario ni aceptar sus puntos de vista. Ten valor y no reprimas tus sentimientos ni tu forma de pensar sobre determinados asuntos. Si se produce una discusión, esgrime tus argumentos, sin faltar nunca al respeto, pero con decisión. Hazte respetar a diario y te valorarán más. En el amor, algún fracaso del pasado te está pasando factura y tienes en mente a esa persona que ya no está a tu lado, nostálgica Cáncer. Depende de ti que la situación cambie. Hoy intenta no dar cabida a estos pensamientos que no te llevan a ninguna parte y piensa en las posibilidades que puedes tener con una persona que estás conociendo y que te ilusiona.

Leo

Estás ahora abriéndote a considerar muchas cosas bajo otra perspectiva más flexible, Leo. Esto te ayudará hoy a encontrar respuestas a ciertos temas que no lograbas resolver a causa de tu forma de ser poco dada a cambiar de idea. Empieza desde ahora a hacer pequeños cambios en cosas que te han agobiado hasta este momento, como por ejemplo aligerar la carga de trabajo que has asumido voluntariamente a diario. Es momento de descansar un poco. Por eso quizá sería el momento ideal de plantearte un cambio de ocupación que hace tiempo estás deseando, Leo. En el amor, no dejes que se escape esa persona que está intentando llamar tu atención a diario. Si crees que no estás preparada para iniciar ahora una relación, hoy háblale sinceramente, tal vez se quede como amigo. De todas formas, no le pierdas la pista.

Virgo

Pareces la eterna descontenta, Virgo, porque cuando alcanzas algo que deseas, al minuto siguiente tienes otra meta planteada. No te das ni un respiro para alegrarte o para celebrar tus logros. Tendrías que hacerlo a diario, te sentirías menos estresada. No te comportes hoy de este modo. Sabes que tienes la fuerza necesaria para hacer frente a cualquier obstáculo y los que tienes actualmente a diario son bastante fáciles de resolver para ti. Decídete a hacer algunos cambios positivos en tu vida, como ser más empática por ejemplo. Si hoy alguien acude a llorar sobre tu hombro, Virgo, no pienses que es debilidad y dale el abrazo que necesita. En el amor, si estás conociendo a alguien, intenta poner interés en lo que te cuenta, no dejes que te resbale sin prestar apenas atención, podrías perderte información que te interesa mucho.

Libra

Hoy es un día muy favorable para que puedas destacar en el trabajo, Libra. Una serie de circunstancias lo harán posible. Sin embargo, últimamente estás demasiado ocupada a diario en otros temas y puede que no te des cuenta de la oportunidad que tienes. En el aspecto económico, te interesa ahora liquidar cuentas, pagar viejas deudas y quedar tranquila. En el terreno amoroso, aunque te hayas peleado con tu pareja, no tomes nunca la opción de hacerte la ofendida o mostrarte fría a diario. No es una buena solución. Ni tan siquiera una discusión fuerte tiene que hacerte optar por esta actitud, Libra. Si hablas con sinceridad, podrás aclararlo. Y si en estos momentos estás libre, hoy alguien a quien amas en secreto puede estar fijándose también en ti. Dale un toque y haz que se anime.

Escorpio

En tu entorno laboral sacarás hoy conclusiones muy provechosas, Escorpio. Déjate aconsejar a diario en este terreno por una persona que tiene mucha experiencia. Te servirá de gran ayuda y te permitirá avanzar mucho en menos tiempo del que pensabas. También en tu familia tienen algo que decirte. Busca tiempo hoy para hacerles una visita porque te conviene lo que te quieren decir, especialmente si estás un poco sensible y necesitas palabras de aliento. También tus amigos pueden servirte de apoyo si tienes algún malestar que te está incordiando a diario, Escorpio. Ellos siempre están dispuestos a echarte un cable. Pero distingue bien entre los verdaderos amigos y los que sólo se arriman por interés o por pura diversión. A veces te cuelan gato por liebre y luego vienen los disgustos. No catalogues a la gente por la primera impresión.

Sagitario

Últimamente, Sagitario, no pareces estar de acuerdo en nada con las personas que te rodean y además a diario sueles echar la culpa de todo lo que ocurre a los otros. Estás eludiendo tu responsabilidad y esto no te hace ningún bien. Hoy empieza ver las cosas de manera más positiva y valorar más a quienes tienes alrededor. En especial en el trabajo quieres imponer tus ideas a toda costa. Escucha también a los demás porque en ocasiones llevan razón. Si hoy se plantea una de estas situaciones, recuerda que antes que imponerte has de dialogar. En el ámbito sentimental, una persona que lleva tiempo intentando a diario que le prestes atención, te hará una invitación. Estarás tentada de rechazarla, pero te conviene acudir, Sagitario, porque puedes pasar un buen momento y llevarte la sorpresa del siglo con esta persona.

Capricornio

Se avecinan momentos complicados en el trabajo, Capricornio, tal vez a raíz de una crítica que te hará hoy una persona a la que, precisamente, conoces bien poco. Defiende lo que crees justo, tanto en el trabajo como en la vida en general, a diario, porque a veces prefieres callar y esconder la cabeza bajo el ala. Si hoy surge alguna discusión no dejes que esto afecte la buena marcha de lo que tienes entre manos. Y tampoco estés tirante con esta persona fuera del lugar del trabajo. Separa lo laboral de lo personal, Capricornio. Pasado este episodio, tú concéntrate a diario en lo tuyo porque tienes una meta que alcanzar y has de dedicar tus esfuerzos a conseguirlo. En el amor, si buscas pareja baja un poco el listón y no encuentres tantas pegas a quien se te acerca.

Acuario

Estás mostrándote a diario como ausente en tu trabajo, Acuario, como si pasaras de todo, incluso de ayudar a tus compañeros. Es probable que se deba a problemas externos que nada tienen que ver, pero esta actitud puede perjudicarte. Aunque ahora te cueste, hoy echa una mano a quien lo necesite. Más adelante agradecerás haberlo hecho. Estás ahora a gusto en soledad y esto es bueno si se practica sin abusar. No te acostumbres a aislarte a diario o podrías perder a gente que se preocupa por ti, Acuario. Es momento de ser sincera, en especial si estás conociendo a una persona especial. Puede ayudarte a que la relación se consolide mucho más rápidamente. Hoy será un día genial para conversar, aunque si quieres hablarle de algo que no te acaba de gustar, mejor espera a otro día.

Piscis

Es probable que hoy te surja la oportunidad de cambiar tu cometido en el trabajo, Piscis. Se trata de una buena oportunidad, aunque al principio no lo veas así, aprenderás cosas muy interesantes y ampliarás tus conocimientos a diario. Tómalo como la posibilidad de prosperar y de subir peldaños. Ahora estás pasando por un momento de serenidad que te permite ver con claridad lo que quieres alcanzar en el futuro y si estás dando los pasos oportunos. El amor hoy es para ti como un mar en calma y así seguirá si tú quieres, romántica Piscis, pero sé consciente de que tu relación probablemente ha perdido a diario un poco de pasión. Se trata de algo normal cuando se lleva mucho tiempo juntos. No dejes que se apague la llama y que lo vuestro se convierta en algo más parecido a una amistad.