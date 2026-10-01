    • 1 de octubre de 2026 - 17:46

    Antes de tirar los saquitos de té, usalos para limpiar y dar brillo a los pisos de madera sin ceras: el paso a paso

    El té negro concentrado contiene taninos naturales que ayudan a dar brillo a los pisos de madera disimulando el desgaste.

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    Por Sofía Hache

    Las ceras sintéticas suelen acumular capas pegajosas que opacan la madera y atrapan el polvo con el transcurso de los días. Una infusión natural rica en taninos representa el truco ideal para dar brillo a los pisos de madera realzando el tono cálido de las vetas sin dejar resbaladiza la superficie.

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    El poder de los taninos para dar brillo a los pisos de madera y la palabra del parquetista

    Los pisos plastificados o de madera hidrolaqueada requieren cuidados específicos para conservar su prestancia. El uso constante de limpiadores multiuso agresivos suele deteriorar la película protectora superficial, dejando áreas opacas y grisáceas por donde transita la familia.

    El parquetista profesional Matías Carrizo destaca los beneficios de utilizar infusiones naturales: "El té negro posee una alta concentración de ácido tánico. Los taninos penetran en el poro pulido de la madera acentuando sus pigmentos naturales, al tiempo que remueven la grasitud de las pisadas sin crear capas grasosas de cera".

    Preparación del balde restaurador

    • Infusión concentrada: En una jarra con 1 litro de agua hirviendo, colocar 3 saquitos de té negro tradicional y dejar reposar durante 15 minutos hasta obtener un líquido oscuro.
    • Dilución adecuada: Verter la infusión concentrada en un balde con 3 litros de agua tibia.
    • Trapeado escurrido: Embeber una mopa de microfibra en la mezcla y escurrirla casi a tope. La mopa debe estar apenas húmeda, nunca chorreando.
    • Pasada uniforme: Trapear el piso siguiendo el sentido de las tablas. No requiere enjuague posterior.

    En cuestión de minutos el piso se secará solo, luciendo una terminación satinada brillante, limpia y protegida contra las pisadas del día a día.

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