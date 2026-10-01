Experto cuenta su truco casero para sacar el moho de la cortina del baño

Usar vinagre blanco y bicarbonato en el lavado permite sacar el moho de la cortina del baño eliminando manchas negras.

La humedad constante en los cuartos de baño favorece la aparición de manchas oscuras en los plásticos y telas protectoras. Un potente desinfectante casero sin cloro permite sacar el moho de la cortina del baño eliminando hongos y bacterias de las costuras sin desteñir los diseños ni dejar olores químicos.

El método de lavado para sacar el moho de la cortina del baño y la advertencia higiénica El dobladillo inferior de la cortina de ducha está en contacto permanente con el agua, el jabón corporal y la falta de ventilación. Esta combinación crea el ambiente perfecto para la colonización de hongos (Cladosporium), que se manifiestan como puntos negros pegajosos difíciles de quitar con un trapo común.

El microbiólogo Dr. Damián Suárez alerta sobre la importancia de desinfectar estas zonas: "El moho del baño libera esporas en el aire que pueden desencadenar alergias respiratorias. El vinagre blanco destruye las hifas del hongo por su acidez natural, mientras que el bicarbonato remueve la película biológica pegada".