    • 1 de octubre de 2026 - 15:38

    Experto cuenta su truco casero para sacar el moho de la cortina del baño

    Usar vinagre blanco y bicarbonato en el lavado permite sacar el moho de la cortina del baño eliminando manchas negras.

    image
    Por Sofía Hache

    La humedad constante en los cuartos de baño favorece la aparición de manchas oscuras en los plásticos y telas protectoras. Un potente desinfectante casero sin cloro permite sacar el moho de la cortina del baño eliminando hongos y bacterias de las costuras sin desteñir los diseños ni dejar olores químicos.

    Leé además

    con agua tibia y apenas otro ingrediente: el truco casero para aromatizar sillones y cortinas durante dias

    Con agua tibia y apenas otro ingrediente: el truco casero para aromatizar sillones y cortinas durante días
    no es repelente: el truco casero para espantar moscas y mosquitos con dos elementos de la cocina

    No es repelente: el truco casero para espantar moscas y mosquitos con dos elementos de la cocina

    El método de lavado para sacar el moho de la cortina del baño y la advertencia higiénica

    El dobladillo inferior de la cortina de ducha está en contacto permanente con el agua, el jabón corporal y la falta de ventilación. Esta combinación crea el ambiente perfecto para la colonización de hongos (Cladosporium), que se manifiestan como puntos negros pegajosos difíciles de quitar con un trapo común.

    El microbiólogo Dr. Damián Suárez alerta sobre la importancia de desinfectar estas zonas: "El moho del baño libera esporas en el aire que pueden desencadenar alergias respiratorias. El vinagre blanco destruye las hifas del hongo por su acidez natural, mientras que el bicarbonato remueve la película biológica pegada".

    Ciclo de limpieza en el lavarropas o balde

    • Desmonte completo: Descolgar la cortina de plástico o tela sintética retirando los ganchos de sujeción.
    • Carga desinfectante: Colocar la cortina en el lavarropas junto con dos toallas viejas (que actuarán como frotadores mecánicos). Agregar media taza de bicarbonato en el compartimento de jabón.
    • Segundo enjuague ácido: En el espacio del suavizante, agregar 1 taza de vinagre blanco de alcohol. Seleccionar un programa corto con agua tibia (máximo 30°C).
    • Secado al aire: Al finalizar, colgar la cortina estirada en un lugar bien ventilado. Nunca utilizar secadora de calor.

    Al sumar esta rutina a la limpieza del baño, tus cortinas quedarán impecables, transparentes y libres de esporas perjudiciales para la salud de toda la familia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    con 100 ml de vinagre blanco en la ropa: el truco casero para suavizar toallas y quitar el olor a humedad

    Con 100 ml de vinagre blanco en la ropa: el truco casero para suavizar toallas y quitar el olor a humedad

    antes de tirar los saquitos de te, usalos para limpiar y dar brillo a los pisos de madera sin ceras: el paso a paso

    Antes de tirar los saquitos de té, usalos para limpiar y dar brillo a los pisos de madera sin ceras: el paso a paso

    Por Sofía Hache
    como evitar la humedad en los cubiertos y frenar el oxido con 2 tizas escolares en el cajon

    Cómo evitar la humedad en los cubiertos y frenar el óxido con 2 tizas escolares en el cajón

    Por Sofía Hache
    ¿talco para bebes para sacar manchas de aceite de la ropa? si, las saca al instante

    ¿Talco para bebés para sacar manchas de aceite de la ropa? Sí, las saca al instante

    Por Sofía Hache