Con agua tibia y apenas otro ingrediente: el truco casero para aromatizar sillones y cortinas durante días

Pulverizar suavizante diluido en agua es el truco perfecto para aromatizar sillones y cortinas eliminando el olor a encierro.

Los tapizados y telas pesadas del hogar tienden a absorber humedad y olores ambientales con el paso del tiempo. Una fragancia casera de fácil elaboración permite aromatizar sillones y cortinas prolongando la sensación de limpieza en el ambiente sin manchar las telas ni gastar dinero en desodorantes comerciales.

La mezcla exacta para aromatizar sillones y cortinas según los expertos en decoración Las telas de almohadones, sofás y cortinas actúan como filtros textiles que acumulan polvo, humo de cocina y polución de la calle. Aunque ventilar la casa a diario es fundamental, los tejidos suelen conservar un olor neutro o a humedad que resta calidez a los espacios.

La diseñadora de interiores Carola Blanco revela el secreto que usan en los showrooms para mantener las salas perfumadas: "Utilizar acondicionador de ropa diluido con un toque de alcohol etílico permite que la fragancia se fije en los hilos de la tela mientras el alcohol acelera la evaporación para que la tela no quede mojada".