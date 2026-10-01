    • 1 de octubre de 2026 - 14:36

    Con agua tibia y apenas otro ingrediente: el truco casero para aromatizar sillones y cortinas durante días

    Pulverizar suavizante diluido en agua es el truco perfecto para aromatizar sillones y cortinas eliminando el olor a encierro.

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    Por Sofía Hache

    Los tapizados y telas pesadas del hogar tienden a absorber humedad y olores ambientales con el paso del tiempo. Una fragancia casera de fácil elaboración permite aromatizar sillones y cortinas prolongando la sensación de limpieza en el ambiente sin manchar las telas ni gastar dinero en desodorantes comerciales.

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    La diseñadora de interiores Carola Blanco revela el secreto que usan en los showrooms para mantener las salas perfumadas: "Utilizar acondicionador de ropa diluido con un toque de alcohol etílico permite que la fragancia se fije en los hilos de la tela mientras el alcohol acelera la evaporación para que la tela no quede mojada".

    Preparación y rociado óptimo

    • Ingredientes en la botella: En un atomizador limpio de 500 ml, verter 1 tapa de suavizante de ropa concentrado, 2 cucharadas de alcohol etílico al 70% y rellenar con agua tibia.
    • Homogeneización: Agitar suavemente para integrar los líquidos sin generar excesiva espuma.
    • Aplicación en bruma: Pulverizar a una distancia de 30 centímetros de los sillones, cortinas y alfombras formando una fina bruma.
    • Frecuencia recomendada: Repetir la aplicación dos veces por semana o antes de recibir visitas.

    Este perfumero textil artesanal no deja aureolas de agua en las telas, combate los olores de mascotas y envuelve tu hogar en un aroma fresco y relajante durante mucho más tiempo.

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