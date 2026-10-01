Cómo evitar la humedad en los cubiertos y frenar el óxido con 2 tizas escolares en el cajón

Colocar tizas de tiza en los cajones absorbe el vapor del ambiente para evitar la humedad en los cubiertos de acero.

El vapor que queda atrapado en los muebles de cocina al guardar los utensilios suele opacar el acero y generar puntos de corrosión. Un objeto tan simple como la tiza permite evitar la humedad en los cubiertos atrapando las moléculas de agua del aire antes de que afecten a los tenedores y cuchillos.

Por qué funciona la tiza para evitar la humedad en los cubiertos según los químicos Secar los cubiertos a las apuradas antes de guardarlos en los organizadores de plástico o madera es una costumbre muy habitual. Sin embargo, la humedad acumulada en el interior de los cajones cerrados reacciona con el aire y los metales, provocando manchas rojizas de óxido y picaduras en los filos de las piezas.

El químico Marcos Rossi explica las propiedades higroscópicas de este elemento de papelería: "La tiza escolar está compuesta por sulfato de calcio o carbonato de calcio microporoso. Su estructura funciona como un desecante natural de alta eficiencia, absorbiendo la humedad relativa del cajón antes de que se condense sobre el acero".