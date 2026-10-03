Asombro en Rivadavia: nació un gatito con "dos caras" y su imagen se volvió viral

El animal nació esta semana en el barrio Conjunto 5 y sorprendió por la aparente duplicación de algunos rasgos faciales. Todavía no existe un diagnóstico veterinario que confirme cuál es su condición.

El gatito nació en el barrio Conjunto 5 de Rivadavia y llamó la atención por la aparente duplicación de algunos rasgos de su rostro.

Una imagen poco frecuente generó sorpresa en Rivadavia y rápidamente comenzó a circular por redes sociales. Un gatito nacido durante esta semana presenta lo que, a simple vista, parece ser una duplicación de estructuras en su rostro, una particularidad que despertó curiosidad entre vecinos y usuarios que compartieron el video.

El animal nació en el barrio Conjunto 5 y las imágenes muestran una fisonomía llamativa, con rasgos que dan la apariencia de tener “dos caras”. Hasta el momento, sin embargo, no se difundió una evaluación veterinaria oficial, por lo que no es posible establecer con certeza cuál es la anomalía que presenta.

¿Qué podría explicar que un gato nazca con “dos caras”? Una de las condiciones que puede provocar este tipo de apariencia es conocida como diprosopia o duplicación craneofacial, una anomalía congénita extremadamente poco frecuente en la que algunas estructuras de la cara se desarrollan duplicadas en distintos grados. Pero en el caso del gatito sanjuanino se trata solamente de una posible explicación hasta que exista un diagnóstico profesional.

Existen antecedentes documentados científicamente en gatos. Publicaciones veterinarias describieron ejemplares con duplicación de hocico, ojos, cavidad oral y otras estructuras craneofaciales. La forma en que se manifiesta puede variar considerablemente de un caso a otro.

La literatura científica considera a la diprosopia una anomalía congénita muy rara y todavía existen interrogantes sobre los mecanismos exactos que provocan su aparición durante las primeras etapas del desarrollo embrionario.