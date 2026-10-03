    • 3 de octubre de 2026 - 20:08

    Asombro en Rivadavia: nació un gatito con "dos caras" y su imagen se volvió viral

    El animal nació esta semana en el barrio Conjunto 5 y sorprendió por la aparente duplicación de algunos rasgos faciales. Todavía no existe un diagnóstico veterinario que confirme cuál es su condición.

    El gatito nació en el barrio Conjunto 5 de Rivadavia y llamó la atención por la aparente duplicación de algunos rasgos de su rostro.

    El gatito nació en el barrio Conjunto 5 de Rivadavia y llamó la atención por la aparente duplicación de algunos rasgos de su rostro.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una imagen poco frecuente generó sorpresa en Rivadavia y rápidamente comenzó a circular por redes sociales. Un gatito nacido durante esta semana presenta lo que, a simple vista, parece ser una duplicación de estructuras en su rostro, una particularidad que despertó curiosidad entre vecinos y usuarios que compartieron el video.

    Leé además

    operativo de esterilizacion y vacunacion de mascotas en el parque de rivadavia: fecha, servicios y como sacar turno

    Operativo de esterilización y vacunación de mascotas en el Parque de Rivadavia: fecha, servicios y cómo sacar turno
    Se viene un nuevo encuentro de automovilismo a escala en San Juan.

    Automovilismo a escala: Manopilotos San Juan vuelve a la pista con la segunda fecha del campeonato de F1

    El animal nació en el barrio Conjunto 5 y las imágenes muestran una fisonomía llamativa, con rasgos que dan la apariencia de tener “dos caras”. Hasta el momento, sin embargo, no se difundió una evaluación veterinaria oficial, por lo que no es posible establecer con certeza cuál es la anomalía que presenta.

    ¿Qué podría explicar que un gato nazca con “dos caras”?

    Una de las condiciones que puede provocar este tipo de apariencia es conocida como diprosopia o duplicación craneofacial, una anomalía congénita extremadamente poco frecuente en la que algunas estructuras de la cara se desarrollan duplicadas en distintos grados. Pero en el caso del gatito sanjuanino se trata solamente de una posible explicación hasta que exista un diagnóstico profesional.

    Existen antecedentes documentados científicamente en gatos. Publicaciones veterinarias describieron ejemplares con duplicación de hocico, ojos, cavidad oral y otras estructuras craneofaciales. La forma en que se manifiesta puede variar considerablemente de un caso a otro.

    La literatura científica considera a la diprosopia una anomalía congénita muy rara y todavía existen interrogantes sobre los mecanismos exactos que provocan su aparición durante las primeras etapas del desarrollo embrionario.

    El video que sorprendió en San Juan

    Más allá de las explicaciones posibles, por el momento lo único confirmado es el nacimiento del animal en Rivadavia y la rápida difusión de sus imágenes. El particular aspecto del pequeño gato convirtió al caso en uno de los contenidos locales más comentados de las últimas horas.

    La evolución del animal y una eventual revisión veterinaria permitirán conocer si efectivamente se trata de diprosopia, de otra anomalía congénita o de una condición diferente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Quini 6.

    Un sanjuanino ganó más de $3,2 millones en el Quini 6 y el premio quedó en Rivadavia

    allanaron una casa en rivadavia y capturaron a un hombre que era intensamente buscado

    Allanaron una casa en Rivadavia y capturaron a un hombre que era intensamente buscado

         

    Se durmió la siesta y le robaron más de $5,5 millones de su casa en Rivadavia

    Rivadavia continua con la renovación de plazas y paseos.

    Rivadavia avanza con su plan de obras urbanas: ahora refacciona en la Plaza Esteban Echeverría